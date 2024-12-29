В Москве арестован глава отдела управления Росприроднадзора по делу о взятке

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил в СИЗО начальника отдела государственного экологического надзора межрегионального управления Росприроднадзора по Москве и Калужской области Алексея Карабаша. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В материалах дела, которые приводитТАСС, утверждается, что Алексей Карабаш признал вину. Он, как сообщается, сотрудничает со следствием и «изобличил соучастников преступления».

Фигурантами этого дела являются еще два человека. Их обвиняют в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). По данным следствия, преступление было совершено в апреле 2024 года. Кто именно дал взятку главе отдела управления Росприроднадзора, не уточняется.