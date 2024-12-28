Главные новости за 28 декабря. Сочи

В новогодние праздники аэропорт Сочи планирует принять около 470 тыс. пассажиров. Ожидается высокий спрос на как внутренние, так и международные рейсы.

В Университете «Сириус» приступили к тестированию технологий, которые помогут очистить Черное море от нефтепродуктов и минимизировать последствия экологической катастрофы. Исследования ведутся на основе первых проб воды и грунта из Анапы.

В Сочинском географическом обществе заработал Координационный штаб, который будет заниматься спасением птиц, пострадавших от разлива нефтепродуктов в Черном море. На первой встрече штаба разработали план действий, определили ключевые направления работы и провели инструктаж для участников.

Следственные органы просят суд продлить домашний арест Янине Копайгородской. Супругу бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского обвиняют в крупной растрате.

В Сочи на федеральной трассе А-149, соединяющей Адлер и Красную Поляну, произошла авария, из-за которой движение автомобилей временно приостановили в обоих направлениях. Водитель иномарки погиб.

Поезда в Адлер были задержаны из-за падения обломков беспилотника на железную дорогу под Воронежем. Более десяти дронов были уничтожены.

«Азимут» отменил рейсы в Азербайджан из аэропорта Сочи. Это решение приняли в связи с отзывом слотов аэропортами Баку и Гянджа, что связано с аннулированием разрешений на полеты, выданных авиационными властями Азербайджана.

На улице Тепличной в Сочи сотрудники полиции изъяли ларек с пиротехникой и 2,5 тыс. единиц фейерверков. Всех нарушителей привлекли к ответственности.

С августа объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Сочи снизился более чем в 1,5 раза, достигнув 939 объектов, которые сдадут до конца 2024 года. Самая дешевая квартира в сданном комплексе выставлена на продажу за 9 млн руб.