Авиакомпания «Азимут» приостанавливает рейсы из Сочи в Азербайджан

Авиаперевозчик «Азимут» объявил об отмене своих рейсов в Азербайджан, которые осуществлялись из аэропортов Сочи и Минеральных Вод. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу компании, это решение приняли в связи с отзывом слотов аэропортами Баку и Гянджа, что связано с аннулированием разрешений на полеты, выданных авиационными властями Азербайджана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ Фото: Артем Краснов, Коммерсантъ

Отмена рейсов затронула маршруты из Минеральных Вод в Баку и Гянджу, а также из Сочи в Баку. Это случилось из-за недавних событий в авиационной отрасли, когда несколько иностранных авиакомпаний приостановили свои рейсы в Россию. Причиной этого стали расследования, связанные с катастрофой пассажирского самолета Embraer 190 «Азербайджанских авиалиний» (AZAL), произошедшей 25 декабря недалеко от Актау в Казахстане.

В результате этой трагедии, в которой погибли 38 человек, авиакомпания AZAL также приостановила свои рейсы из Баку в десять российских городов. К подобным мерам прибегли казахстанская Qazaq Air, израильская El Al и арабская Flydubai, отменившие свои маршруты в Россию и обратно.

Авиакомпания «Азимут», базирующаяся в аэропорту «Платов» в Ростове-на-Дону, продолжает выполнять рейсы из других российских городов, в том числе в Минеральные Воды. В ее парке насчитывается 20 современных самолетов Superjet 100.

«Ъ-Сочи» писал, что аэропорт курорта анонсировал начало полетной программы на маршруте Сочи — Нальчик с авиакомпанией «Азимут», старт которой запланирован на январь 2025 года. Все рейсы будут выполнять на самолетах Sukhoi Superjet 100, которые могут вместить до 100 пассажиров.

Мария Удовик