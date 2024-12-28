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Скоростную автодорогу на горнолыжные курорты Сочи закрыли из-за ДТП

В Сочи на федеральной трассе А-149, соединяющей Адлер и Красную Поляну, произошла авария, из-за которой движение автомобилей временно приостановили в обоих направлениях, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства Сочи.

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

Фото: Пелагия Тихонова, Коммерсантъ

По предварительным данным, около 7:00 в субботу автомобиль Kia, который двигался со стороны Красной Поляны в сторону Адлера, занесло, из-за чего транспортное средство выехало на встречную полосу и столкнулось с авто «Волга» и Voyah. Транспортные потоки перенаправили по альтернативным маршрутам.

С 20 по 26 декабря в Сочи зарегистрировали 199 аварий, из которых 10 привели к травмам. Основные причины этих ДТП связаны с нарушением ПДД. Так, 25 случаев были вызваны несоблюдением очередности проезда, а 44 ДТП произошли из-за недостаточного бокового интервала. Неправильный выбор дистанции стал причиной еще 17 аварий, а аналогичное количество инцидентов произошло из-за нарушений при движении задним ходом.

«Ъ-Сочи» писал, что до 12 лет тюрьмы грозит водителю микроавтобуса, который сбил водителя мопеда в Адлере. Авария произошла 9 октября 2024 года на улице Ленина.

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