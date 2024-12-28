Аэропорт Сочи ожидает около 470 тысяч пассажиров в новогодние праздники

С 28 декабря по 12 января аэропорт Сочи планирует принять около 470 тыс. пассажиров. В преддверии праздников ожидается высокий спрос на как внутренние, так и международные рейсы, сообщает воздушная гавань курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

На внутренних направлениях самыми популярными маршрутами станут рейсы в Москву, куда планируется перевезти 167,6 тыс. пассажиров, а также в Санкт-Петербург (44,7 тыс.), Екатеринбург (31 тыс.), Новосибирск (14,2 тыс.) и Самару (11,9 тыс.).

Что касается международных рейсов, наибольшим спросом будут пользоваться маршруты в Стамбул (16,7 тыс. пассажиров), Ереван (12,9 тыс.), Дубай (7,3 тыс.), Анталью (5,9 тыс.) и Ташкент (5,1 тыс.).

Аэропорт призывает всех путешественников учитывать наплыв пассажиров и рекомендует прибывать в терминал заранее — за три часа до вылета. Это позволит избежать лишнего стресса и спокойно пройти все предполетные процедуры в условиях повышенной нагрузки в праздничные дни.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания FlyDubai приостановила полеты в Дубай из Сочи с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Отмена рейсов затронула свыше двух тыс. пассажиров, из которых 90% — клиенты туристических компаний.

Мария Удовик