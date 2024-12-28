Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Аэропорт Сочи ожидает около 470 тысяч пассажиров в новогодние праздники

С 28 декабря по 12 января аэропорт Сочи планирует принять около 470 тыс. пассажиров. В преддверии праздников ожидается высокий спрос на как внутренние, так и международные рейсы, сообщает воздушная гавань курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ

На внутренних направлениях самыми популярными маршрутами станут рейсы в Москву, куда планируется перевезти 167,6 тыс. пассажиров, а также в Санкт-Петербург (44,7 тыс.), Екатеринбург (31 тыс.), Новосибирск (14,2 тыс.) и Самару (11,9 тыс.).

Что касается международных рейсов, наибольшим спросом будут пользоваться маршруты в Стамбул (16,7 тыс. пассажиров), Ереван (12,9 тыс.), Дубай (7,3 тыс.), Анталью (5,9 тыс.) и Ташкент (5,1 тыс.).

Аэропорт призывает всех путешественников учитывать наплыв пассажиров и рекомендует прибывать в терминал заранее — за три часа до вылета. Это позволит избежать лишнего стресса и спокойно пройти все предполетные процедуры в условиях повышенной нагрузки в праздничные дни.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания FlyDubai приостановила полеты в Дубай из Сочи с 28 декабря 2024 года по 5 января 2025 года. Отмена рейсов затронула свыше двух тыс. пассажиров, из которых 90% — клиенты туристических компаний.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...