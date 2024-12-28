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Объем предложения квартир в Сочи сократился на 57% с августа

С августа объем предложения квартир и апартаментов на первичном рынке Сочи снизился более чем в 1,5 раза, достигнув 939 объектов, которые сдадут до конца 2024 года. Об этом сообщают эксперты компании ОНИКС-Недвижимость.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Наибольшее количество объектов сейчас представлено в формате однокомнатных квартир и апартаментов — их количество достигает 348. Однако с августа объем предложения в этом сегменте сократился на 70%, что эквивалентно 806 лотам.

Вторым по популярности форматом являются квартиры-студии, которых в продаже сейчас 313. Здесь также наблюдается снижение: с августа предложение уменьшилось на 41,2%, или на 219 объектов.

Единственным сегментом, где наблюдается рост предложения, стали трехкомнатные квартиры. Их количество увеличилось на 43 единицы, достигнув 76 объектов.

Самая дешевая квартира в Сочи в сданном комплексе выставлена на продажу за 9 млн руб. За эту сумму можно приобрести объект площадью 21 «квадрат» в Хостинском районе города-курорта.

«Ъ-Сочи» писал, что с ноября 2023 года по ноябрь 2024 года средняя стоимость «квадрата» в сегменте бизнес-класса снизилась на 9,6%, что составляет 46 тыс. руб. Сейчас кв. м в новостройках Сочи стоит 433 тыс. руб.

Мария Удовик

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