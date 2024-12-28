МВД ходатайствует о продлении домашнего ареста для жены экс-мэра Сочи

Следственные органы просят суд продлить домашний арест Янине Копайгородской, супруге бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского, обвиняемой в крупной растрате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Мещанский суд Москвы, в который поступило соответствующее ходатайство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«В суд поступило ходатайство следователя МВД о продлении срока содержания под домашним арестом Копайгородской Я. Н., обвиняемой по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере)»,— сообщили в суде.

Расследование в отношении господина Копайгородского и его жены охватывает два уголовных дела. По версии следствия, в ноябре 2023 года экс-чиновник через свою супругу, выступившую в роли посредника, получил взятку от предпринимателя из Сочи. Взятка, составившая более 43 млн руб., была связана с оказанием услуг имущественного характера и вымогательством. Взамен Копайгородский должен был создать благоприятные условия для бизнеса коммерсанта и обеспечить ему защиту. Кроме того, следственный департамент МВД России проводит расследование по делу о хищении земельных участков, принадлежащих Сочи, в котором также фигурируют Алексей Копайгородский и его супруга.

Мария Удовик