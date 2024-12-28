Полицейские Сочи изъяли 2,5 тысяч единиц пиротехники и ларек с фейерверками

На улице Тепличной в Сочи сотрудники полиции провели операцию, в ходе которой удалось изъять ларек с пиротехникой и 2,5 тыс. единиц фейерверков. Об этом сообщает пресс-служба местного УВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УВД Сочи Фото: пресс-служба УВД Сочи

В последние дни в Сочи усилилась работа правоохранительных органов по предотвращению торговли опасными пиротехническими изделиями. В результате совместных действий отдела по исполнению административного законодательства, участковых и представителей администрации за сутки специалисты выявили 10 случаев незаконной реализации фейерверков. Всех нарушителей привлекли к ответственности.

В пятницу, 27 декабря, в различные отделы и пункты полиции доставили более 200 человек. Правоохранительные органы привлекли к ответственности 13 граждан за различные правонарушения. В рамках контроля за соблюдением миграционного законодательства проверили 120 иностранных граждан, шесть из которых привлекли к ответственности за нарушения.

Полицейские также выявили четырех водителей, которые управляли автомобилями в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения освидетельствования. Им грозит штраф и лишение прав. Также специалисты задержали водителя, который повторно сел за руль в нетрезвом состоянии. Нарушителю грозит до двух лет лишения свободы.

Мария Удовик