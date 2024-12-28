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Коммерсантъ FM
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АСВ забирает Мособлбанк на санацию

Промсвязьбанк (ПСБ) выйдет из проекта санации Мособлбанка, финансовое оздоровление последнего продолжит Агентство по страхованию вкладов (АСВ), говорится в сообщении ЦБ.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Банк России утвердил изменения в плане участия АСВ в предупреждении банкротства Мособлбанка. В соответствии с указанными изменениями АСВ самостоятельно продолжит осуществлять меры для предупреждения банкротства банка. Промсвязьбанк прекратит участие в финансовом оздоровлении банка в качестве инвестора после принятия соответствующих решений органов управления.

Как пояснили в ЦБ, решение направлено на сокращение сроков санации Мособлбанка. Банк продолжит исполнять все свои обязательства перед клиентами.

Мособлбанк, у которого были выявлены забалансовые вклады на 76 млрд руб., санировался СМП-банком с мая 2014 года. В июне 2014-го АСВ предоставило на санацию займы в размере 96,8 млрд руб. и 20,2 млрд руб. сроком на десять лет. В апреле 2015 года срок займа в размере 96,8 млрд руб. был продлен на два года. В 2015-м было предоставлено еще 12,2 млрд и 31 млрд руб. на 12 лет. В июне 2016-го — 8,5 млрд руб. Все займы предоставлялись под 0,51% годовых. В общей сложности СМП-банк получил на санацию 168,7 млрд руб. В 2022 году СМП-банк был продан Промсвязьбанку и впоследствии присоединен к нему. Таким образом санатором стал ПСБ.

ПСБ через Росимущество принадлежит государству. На базе ПСБ создан банк для обслуживания крупных госконтрактов и гособоронзаказа. ПСБ по итогам третьего квартала 2024 года занимает пятое место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакса».

Панировалось, что Мособлбанк будет присоединен к СМП-банку не позднее конца 2031 года. Однако, как заявляли источники «Ъ», финансовое оздоровление было продлено до 2042-го. Увеличение сроков равноценно вливанию денег в капитал и экономило средства ПСБ (по предварительным оценкам — около 100 млрд руб.).

На момент публикации в АСВ, ЦБ и ПСБ не ответили на запрос «Ъ».

Отдел финансов

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