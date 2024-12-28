Путин запретил принимать в школы детей мигрантов, не сдавших тесты по русскому

Президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов, не прошедших тест на знание русского языка. Документ опубликован на портале правовой информации, закон вступит в силу с 1 апреля 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ Фото: Светлана Привалова, Коммерсантъ

Порядок проведения тестирования будет определен Министерством просвещения. Проведением тестирования, разработкой диагностических материалов для него и критериев оценки, а также установкой минимального количества баллов для сдачи теста займется Рособрнадзор.

«Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ»,— отмечается в документе.

Госдума приняла этот закон 11 декабря. Инициатором проекта выступила группа во главе с думским спикером Вячеславом Володиным. Он говорил, что 41% детей мигрантов не знают русский язык или знают его плохо. Однако в СПЧ выступили против закона, сочтя, что он «усилит риск межнациональной розни и конфликтов». В Общественной палата, напротив, уверены, что ситуация с детьми мигрантов в школах стала «катастрофической», и новый закон поможет «выровнять» такое положение.

Подробнее об инициативе — в материале «Ъ» «Экспресс-тест по русскому».