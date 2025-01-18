Сегодня исполняется 50 лет полномочному представителю президента РФ в Уральском федеральном округе Артему Жоге

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Артем Жога

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Его поздравляет первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, народный артист РФ Дмитрий Певцов:

— Уважаемый Артем Владимирович! Мужчина, Муж, Отец, Воин, Патриот! Вы много успели сделать за свои пятьдесят — не каждому удается. Господь Вас хранит, хотя и посылает Вам тяжелейшие испытания. Горжусь Вами, молюсь за Вас, как и за всех воинов российских! Поздравляю с юбилеем! И от себя скажу, что самое интересное начинается после шестидесяти! Так что, дорогой друг, все только начинается. Божьей помощи! Храни Господь! Поздравляю!

Сегодня исполняется 62 года губернатору Костромской области Сергею Ситникову

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Ситников

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет член совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов:

— Дорогой Сергей Константинович! С большим удовольствием поздравляю тебя — своего друга и уникального профессионала, всего себя посвящающего родному краю и родной стране. Главное, что ты никогда не отделяешь себя от людей, которые в тебя поверили. Костромскому краю очень повезло, что тебе и твоей команде удается решать вопросы, делегированные руководством страны, осуществлять проекты развития всей области и выполнять запросы людей, которые могут их высказать на регулярных встречах с тобой или через электронные сервисы. Будут услышаны, и найдется решение, хотя за эти годы испытания пришлось пройти сложнейшие. А еще руководство области очень часто выступает инициатором очень интересных проектов и делится наработанным опытом, который улучшает жизнь костромичей и может быть востребован на федеральном уровне. Вспоминаю твой ответ на мой вопрос, как удается столько сделать для Костромской области, не впадая при этом в соблазны высокого поста. Без всякого пафоса ты сказал: «Вся моя семья, от дедов и прадедов до моих внуков, родилась, жила и живет здесь. И родные могилы тоже все здесь. Хочу, чтобы костромичи оценивали или вспоминали нас добрым словом, а не плевались. Но приходится быть требовательным и к себе, и к соратникам и не обижаться на критику». Восхищаюсь таким искренним настроем, твоим опытом на федеральном и областном уровне, умением, пониманием и мудростью, как сделать жизнь костромичан лучше и счастливее. От всей души желаю, чтобы хватило сил, мира и добра твоей замечательной семье. И всегда можешь рассчитывать на меня, дорогой друг!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»