Кремль осудил Норвегию за отказ спасать российских моряков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал вопиющим отказ норвежских моряков прийти на помощь экипажу российского судна Ursa Major, потерпевшему бедствие в Средиземном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yoruk Isik, Reuters Фото: Yoruk Isik, Reuters

«Если действительно была не оказана помощь терпящим бедствие в море, то это противоречит всем морским законам. Это вопиющий случай, который заслуживает тотального порицания»,— заявил журналистам господин Песков.

Ранее в пресс-службе группы компаний «Оборонлогистика» сообщили, что норвежское судно Oslo Carrier 3 по неизвестной причине отказалось принимать на борт тонущих российских моряков. Это является грубейшим нарушением ст. 10 Международной конвенции о спасании от 1989 года. В итоге экипаж был спасен испанским судном Salvamar Drago.

25 декабря «Оборонлогистика» опровергла информацию о перегрузе Ursa Major и назвала целенаправленную акаку причиной затопления корабля. Судно начало сильно крениться на борт после трех последовательных взрывов в кормовой части. После этого сухогруз стал набирать воду и тонуть.

Ursa Major — крупнейший сухогруз компании «Оборонлогистика», которая входит в структуру Минобороны России. 23 декабря оно потерпело крушение в нейтральных водах между Испанией и Алжиром. 14 членов экипажа спасены, двое числятся пропавшими без вести.

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