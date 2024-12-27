В Челябинске экс-проректору педуниверситета дали четыре года условно за взятки

Курчатовский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему проректору Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета Павлу Рябчуку, обвиняемому в получении взяток от студентов (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Ему назначено наказание в виде четырех лет условного лишения свободы с испытательным сроком четыре года и запретом занимать определенные должности в течение трех лет. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Также суд взыскал с фигуранта сумму полученных взяток — 253 тыс. руб. По данным следствия, с января 2018 года по декабрь 2022-го проректор по экономике и финансам ЮУрГГПУ получал от студентов взятки в размере от 11 тыс. до 42 тыс. руб. за выставление зачетов и положительных оценок на экзаменах, выдачу заранее оговоренных билетов, написание дипломных работ с прохождением антиплагиата, гарантированный допуск до защиты, а также внесение ложных данных о прохождении практики.

Государственный обвинитель просил суд назначить Павлу Рябчуку реальное лишение свободы. Вопрос обжалования будет решен после изучения приговора, сообщили в прокуратуре.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в 2023 году фигурантами уголовного дела о получении взяток в ЮУрГГПУ кроме проректора по экономике и финансам фигурантами стали еще несколько руководителей вуза. В мае Калининский районный суд приговорил бывшего заместителя директора Профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антона Семченко, заключившего сделку со следствием, к штрафу 2 млн руб. В суде продолжается рассмотрение уголовное дело экс-директора Профессионально-педагогического института вуза Елены Гнатышиной.