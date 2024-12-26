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Коммерсантъ FM
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Путин: рост экономики в 2025 году может быть чуть ниже, но больше и не нужно

Экономика России по итогам 2024 года выросла почти на 4%, сказал президент Владимир Путин. Он отметил, что в 2025 году рост немного замедлится, но «столь быстрые темпы и не нужны».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Как это ни странно прозвучит, с учетом реалий макроэкономического характера нам такой рост пока и не нужен. Хотя, конечно, чем больше, тем лучше, казалось бы, но все должно происходить в рамках соблюдения макроэкономических параметров»,— сказал президент в ходе пресс-конференции по итогам неформального саммита глав стран СНГ и заседания ЕАЭС.

Господин Путин отметил рост товарооборота в России, несмотря на рецессию, со многими традиционными партнерами. В частности, товарооборот между РФ и Арменией за 2024 год вырос почти в два раза и составит более $10 млрд. «Так практически со всеми странами. Вот результат»,— подытожил глава государства.

Заседание ЕАЭС прошло сегодня, 26 декабря, в Ленинградской области. Вчера, 25 декабря, в Санкт-Петербурге прошел ежегодный неформальный саммит СНГ. На встречу не смог приехать премьер-министр Армении Никол Пашинян, сославшись на подтвердившийся у него коронавирус. Также из-за катастрофы с самолетом «Азербайджанских авиалиний» был вынужден вернуться домой президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мирный договор подхватил вирус».

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