Малому и среднему бизнесу поднимают планку
Петербург и Ленобласть подвели итоги выполнения нацпроекта по поддержке МСП, завершающегося в этом году
Новый федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящий с 2025 года в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», увеличивает показатели эффективности получателей господдержки и не предусматривает федеральное финансирование субъектов МСП в регионах с высоким уровнем социально-экономического развития. К последним относятся оба региона Санкт-Петербургской агломерации, их властям важно продолжать оказывать меры поддержки некрупному бизнесу из региональных бюджетов, подчеркивают эксперты.
По условиям нацпроекта, верхний уровень показателя, определяющего вектор развития отрасли – это численность граждан, занятых в сфере МСП. В начале года эта цифра составляла почти 1,8 млн человек, а по итогам девяти месяцев 2024 года прирост показателя составил 10,11%
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства действовал с 2019 года. Реализация нацпроекта в Петербурге стала для города хорошим стартом, считают в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (КППиТ). Город входит в тройку лидеров по числу самозанятых в России. С 2019 года этот статус оформили более 780 тыс. человек. Положительная динамика наблюдается и по численности МСП: этот показатель вырос более чем на 10,5 тыс. предприятий (с 366,5 до 377,2 тыс.).
По условиям нацпроекта, верхний уровень показателя, определяющего вектор развития отрасли,— это численность граждан, занятых в сфере МСП. В начале года эта цифра составляла почти 1,8 млн человек, а по итогам девяти месяцев 2024 года прирост показателя составил 10,11%. Петербург приближается к 2 млн человек, задействованных в небольшом бизнесе.
По данным КППиТ, с 2021 года субъектам малого и среднего бизнеса было оказано более 20 тыс. комплексных услуг, 186 МСП получили гранты на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства или в сфере предпринимательской деятельности. Охват субъектов МСП мерами поддержки составляет 36,8% от общего числа субъектов МСП.
Впечатляющие результаты по итогам выполнения нацпроекта заявляет Ленобласть. В начале недели о рекордном объеме налоговых отчислений участниками МСП в бюджет региона в 16 млрд рублей по итогам года сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (см. «Ъ-СПб» от 24.12.2024). О других результатах нацпроекта на вчерашнем заседании областного правительства рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай. Она доложила о превышении показателя численности занятых в МСП ленинградцев в 2024 году на 19%. По данным руководителя ведомства, прогнозный показатель численности составит 335,8 тыс. человек вместо запланированных 281,4 тыс.
В 2019–2024 годах увеличивалось и количество субъектов МСП 47-го региона. В 2019 году на территории области осуществляли свою деятельность почти 64 тыс. субъектов МСП. В настоящее время их количество составляет уже почти 85 тыс., общий прирост количества субъектов предпринимательской деятельности на территории Ленобласти за шесть лет составил примерно 33%. Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (режим начал действовать на территории региона с января 2020 года), к концу 2020 года составляло 19,8 тыс. человек. Сегодня показатель превысил 133,3 тыс. человек, общее количество самозанятых ленинградцев за пять лет выросло почти в семь раз.
Всего на реализацию национального проекта в Ленобласти в 2019–2024 годах было направлено почти 1,97 млрд, в том числе за счет средств областного бюджета — 708 млн рублей, за счет средств федерального бюджета — 1,262 млрд рублей, уточнила госпожа Нерушай.
Руководитель областного комитета по развитию малого и среднего бизнеса обращает внимание, что с началом выполнения нового федерального проекта по поддержке МСП в 2025 году его финансирование в Ленобласти за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. «Предоставление федеральных средств на поддержку субъектов МСП предусмотрено только субъектам РФ с невысокими показателями социально-экономического развития, к которым Ленинградская область не относится»,— объяснила госпожа Нерушай.
Если главной задачей нацпроекта до 2025 года было увеличение численности занятых в МСП, то новый нацпроект, рассчитанный на период 2025–2030 годов, преследует в числе ключевых целей рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего бизнеса в 1,2 раза выше роста ВВП. Еще одна задача новой программы — прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две три по сравнению с 2023 годом.
«Поставленные задачи являются более сложными и глобальными. Комитету совместно с органами местного самоуправления и организациями инфраструктуры поддержки МСП предстоит приложить много совместных усилий для выполнения задач в обозначенные сроки»,— отметила госпожа Нерушай.
По оценке президента регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александра Габитова, региональным властям придется поддерживать МСП, даже несмотря на отсутствие федерального финансирования. «Малый бизнес — одна из наиболее эффективных отраслей, показывающих, так сказать, высокую чувствительность к поддержке. То есть чем большую поддержку оказывает МСП государство, тем больше денег эта отрасль направляет в региональные и федеральный бюджеты»,— убежден господин Габитов.
По его мнению, одна из главных задач в отношении МСП сегодня касается развития производственного бизнеса. «Инновационное производство малого бизнеса становится растущей силой, влияющей на развитие нашего региона. В помощи в настоящее время (не только у нас в регионе, но и, наверное, по всей стране) нуждается креативная индустрия, которая, тем не менее, достаточно активно развивается, и программы ее поддержки продолжают себя оправдывать»,— обозначил потребности МСП эксперт.