Малому и среднему бизнесу поднимают планку

Новый федеральный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», входящий с 2025 года в нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», увеличивает показатели эффективности получателей господдержки и не предусматривает федеральное финансирование субъектов МСП в регионах с высоким уровнем социально-экономического развития. К последним относятся оба региона Санкт-Петербургской агломерации, их властям важно продолжать оказывать меры поддержки некрупному бизнесу из региональных бюджетов, подчеркивают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По условиям нацпроекта, верхний уровень показателя, определяющего вектор развития отрасли – это численность граждан, занятых в сфере МСП. В начале года эта цифра составляла почти 1,8 млн человек, а по итогам девяти месяцев 2024 года прирост показателя составил 10,11%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ По условиям нацпроекта, верхний уровень показателя, определяющего вектор развития отрасли – это численность граждан, занятых в сфере МСП. В начале года эта цифра составляла почти 1,8 млн человек, а по итогам девяти месяцев 2024 года прирост показателя составил 10,11%

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства действовал с 2019 года. Реализация нацпроекта в Петербурге стала для города хорошим стартом, считают в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга (КППиТ). Город входит в тройку лидеров по числу самозанятых в России. С 2019 года этот статус оформили более 780 тыс. человек. Положительная динамика наблюдается и по численности МСП: этот показатель вырос более чем на 10,5 тыс. предприятий (с 366,5 до 377,2 тыс.).

По условиям нацпроекта, верхний уровень показателя, определяющего вектор развития отрасли,— это численность граждан, занятых в сфере МСП. В начале года эта цифра составляла почти 1,8 млн человек, а по итогам девяти месяцев 2024 года прирост показателя составил 10,11%. Петербург приближается к 2 млн человек, задействованных в небольшом бизнесе.

По данным КППиТ, с 2021 года субъектам малого и среднего бизнеса было оказано более 20 тыс. комплексных услуг, 186 МСП получили гранты на реализацию проекта в сфере социального предпринимательства или в сфере предпринимательской деятельности. Охват субъектов МСП мерами поддержки составляет 36,8% от общего числа субъектов МСП.

Впечатляющие результаты по итогам выполнения нацпроекта заявляет Ленобласть. В начале недели о рекордном объеме налоговых отчислений участниками МСП в бюджет региона в 16 млрд рублей по итогам года сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (см. «Ъ-СПб» от 24.12.2024). О других результатах нацпроекта на вчерашнем заседании областного правительства рассказала председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленобласти Светлана Нерушай. Она доложила о превышении показателя численности занятых в МСП ленинградцев в 2024 году на 19%. По данным руководителя ведомства, прогнозный показатель численности составит 335,8 тыс. человек вместо запланированных 281,4 тыс.

В 2019–2024 годах увеличивалось и количество субъектов МСП 47-го региона. В 2019 году на территории области осуществляли свою деятельность почти 64 тыс. субъектов МСП. В настоящее время их количество составляет уже почти 85 тыс., общий прирост количества субъектов предпринимательской деятельности на территории Ленобласти за шесть лет составил примерно 33%. Количество самозанятых граждан, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (режим начал действовать на территории региона с января 2020 года), к концу 2020 года составляло 19,8 тыс. человек. Сегодня показатель превысил 133,3 тыс. человек, общее количество самозанятых ленинградцев за пять лет выросло почти в семь раз.

Всего на реализацию национального проекта в Ленобласти в 2019–2024 годах было направлено почти 1,97 млрд, в том числе за счет средств областного бюджета — 708 млн рублей, за счет средств федерального бюджета — 1,262 млрд рублей, уточнила госпожа Нерушай.

Руководитель областного комитета по развитию малого и среднего бизнеса обращает внимание, что с началом выполнения нового федерального проекта по поддержке МСП в 2025 году его финансирование в Ленобласти за счет средств федерального бюджета не предусмотрено. «Предоставление федеральных средств на поддержку субъектов МСП предусмотрено только субъектам РФ с невысокими показателями социально-экономического развития, к которым Ленинградская область не относится»,— объяснила госпожа Нерушай.

Если главной задачей нацпроекта до 2025 года было увеличение численности занятых в МСП, то новый нацпроект, рассчитанный на период 2025–2030 годов, преследует в числе ключевых целей рост дохода на одного работника субъекта малого и среднего бизнеса в 1,2 раза выше роста ВВП. Еще одна задача новой программы — прирост объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две три по сравнению с 2023 годом.

«Поставленные задачи являются более сложными и глобальными. Комитету совместно с органами местного самоуправления и организациями инфраструктуры поддержки МСП предстоит приложить много совместных усилий для выполнения задач в обозначенные сроки»,— отметила госпожа Нерушай.

По оценке президента регионального объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Ленинградской области» Александра Габитова, региональным властям придется поддерживать МСП, даже несмотря на отсутствие федерального финансирования. «Малый бизнес — одна из наиболее эффективных отраслей, показывающих, так сказать, высокую чувствительность к поддержке. То есть чем большую поддержку оказывает МСП государство, тем больше денег эта отрасль направляет в региональные и федеральный бюджеты»,— убежден господин Габитов.

По его мнению, одна из главных задач в отношении МСП сегодня касается развития производственного бизнеса. «Инновационное производство малого бизнеса становится растущей силой, влияющей на развитие нашего региона. В помощи в настоящее время (не только у нас в регионе, но и, наверное, по всей стране) нуждается креативная индустрия, которая, тем не менее, достаточно активно развивается, и программы ее поддержки продолжают себя оправдывать»,— обозначил потребности МСП эксперт.

Александра Тен