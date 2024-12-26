Лакома «Тишинка» застройщику

Легендарная «Тишинка» может достаться застройщику Capital Group. Это одна из самых желанных площадок в городе. Компания стала владельцем дома на Большой Грузинской улице, пишут «Ведомости». Он расположен на участке в два гектара. На этой же земле стоит и сам торговый комплекс «Тишинка». В самой компании Павла Тё от комментариев отказались. Но в документах Росреестра указано, что Capital Group действительно стала одним из арендаторов этого участка. Им давно интересуются крупные застройщики, архитектурные бюро не раз представляли концепции своих проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Чем же им так интересна «Тишинка»? Управляющий партнер и генеральный директор компании Ricci Андрей Постников отметил, что все дело в его конфигурации и расположении: «Речь идет примерно о 2 га земли правильной формы в хорошо развитой части города, обладающей очень хорошим доступом к транспортной инфраструктуре — основания выхода на Северо-Западный и Ленинградский коридор.

Поэтому участок, с моей точки зрения, очень привлекателен: при базовой плотности потенциал 60-70 тыс. кв. м, вся эта территория только выиграет от появления там нового современного комплекса». Аналитики рынка уверены, что Capital Group заинтересована в освоении всей «Тишинки». И стоимость квадратного метра жилья здесь может достичь миллиона рублей, когда проект будет закончен, полагает операционный директор Группы компаний «РКС Девелопмент» Александр Лефель: «Судя по той информации в СМИ, есть несколько вариантов концепций разной плотности, с сохранением торговой функции и строительством большого высотного жилья. Можно предположить, что это начало консолидации площадки под масштабный инвестиционный проект.

Пока, мне кажется, очень рано говорить об оценке стоимости квадратного метра, просто потому что необходимо понять классность жилья: большой жилой комплекс бизнес-класса или это что-то менее масштабное, более камерное в элитном сегменте. В любом случае, я думаю, что мы можем говорить о цене выше 700-800 тыс. за кв. м на сегодняшний день. А средняя, думаю, с учетом того, что проект длинный, будет реализовываться в течение ближайших нескольких лет. Скорее всего, средняя цена продаж за выйдет за 1 млн руб., если мы говорим о жилом сегменте».

Судьба самого торгового комплекса пока не известна. Судя по некоторым опубликованным эскизам, его планируется сохранить, но реконструировать под современные стандарты.

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Иван Корякин