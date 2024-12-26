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Коммерсантъ FM
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В Мозамбике все вырвалось наружу

Поствыборными протестами воспользовались заключенные тюрьмы строгого режима

За неделю до Нового года Мозамбик охватили массовые протесты, вызванные несогласием общества с результатами президентских выборов, победу на которых официально одержал кандидат от правящей с 1975 года партии ФРЕЛИМО Даниэль Шапу. Народное недовольство начало проявляться еще в октябре — сразу после оглашения властями итогов голосования. Однако после того как 23 декабря конституционный совет африканской страны подтвердил победу господина Шапу, протесты резко усилились. В столкновениях с полицией за последние дни погибли уже более 50 человек, а 25 декабря на фоне протестов из тюрьмы строгого режима, расположенной в 15 км от столицы республики Мапуту, вырвались более 1,5 тыс. заключенных.

Фото: Reuters

Фото: Reuters

В Мозамбике третий месяц не утихают волнения, вспыхнувшие после президентских выборов 9 октября, на которых, по официальным данным, победил кандидат от правящей с момента обретения республикой независимости от Португалии левой партии ФРЕЛИМО Даниэль Шапу. С тех пор в результате столкновений полиции и митингующих погибли не менее 150 человек. За последнюю неделю противостояние оппозиции и силовиков резко обострилось.

По различным оценкам, с понедельника, 23 декабря, в стране во время беспорядков погибли как минимум 56 мозамбикцев. Сообщалось о применении полицией боевых патронов.

В среду, 25 декабря, дошло до того, что из тюрьмы строгого режима, расположенной в 15 км от Мапуту, сбежали 1534 заключенных. По словам начальника полиции Бернардино Рафаэля, осужденные, воспользовавшись беспорядками, возникшими в результате антиправительственной демонстрации близ пенитенциарного учреждения, разрушили стену и сбежали.

Охрана пыталась остановить беглецов и в итоге убила 33 человека, а еще 15 ранила. Кроме того, правоохранители смогли задержать около 150 заключенных. Таким образом, большей части узников удалось скрыться. Среди них, по словам господина Рафаэля, около 30 связаны с вооруженными группировками, которые в течение последних семи лет терроризировали северную провинцию страны Кабу-Делгаду. «Мы особенно обеспокоены этой ситуацией»,— признался Бернардино Рафаэль.

В обычной ситуации на поимку заключенных полиция наверняка бросила бы все силы, но сейчас представителям правоохранительных органов и без того хватает работы.

Дело в том, что после президентских выборов 9 октября власти объявили о победе Даниэля Шапу с результатом 70,7%, тогда как главный оппозиционер Венансиу Мондлане набрал, по официальным данным, 20,3%. Господин Мондлане с таким раскладом не согласился и призвал сторонников к сопротивлению, предусмотрительно бежав из Мозамбика и пообещав в январе 2025 года вступить в должность президента.

Так или иначе, но реакция общественности на результаты выборов, о фальсификациях на которых заявляли и международные наблюдатели, заставила власти заняться пересчетом голосов. В итоге конституционный совет Мозамбика 23 декабря подтвердил победу Даниэля Шапу, параллельно ненароком признав масштабный вброс бюллетеней за его кандидатуру. Так, результат господина Шапу упал с 70,7% до 65,2%, а поддержка Венансиу Мондлане повысилась с 20,3% до 24,2%.

Оглашение финальных результатов и послужило поводом для очередной вспышки насилия в ходе и без того не прекращающихся протестов.

Только за одни сутки сразу после заявления конституционного совета в стране погиб по меньшей мере 21 человек. Нападениям подверглись отделения ФРЕЛИМО и полицейские участки, а банки и заводы были разграблены. Как отметил репортер телекорпорации BBC, в канун Рождества (с 24 на 25 декабря) Мапуту «был похож на город-призрак» — предприятия не работали, а многие люди заперлись в своих домах в надежде не попасть под раздачу.

Еще до вердикта конституционного совета господин Мондлане пригрозил властям «хаосом» и «народным восстанием», если результаты выборов не будут отменены. Однако предсказать, чем закончится кровопролитное противостояние оппозиции и партии ФРЕЛИМО, почти 50 лет управляющей Мозамбиком, никто сейчас не берется. Евросоюз, например, выражает озабоченность происходящим и призывает стороны к сдержанности, а ряд стран советуют своим гражданам воздержаться от поездок в эту африканскую страну. В частности, не посещать Мозамбик британцев призвало Министерство иностранных дел Соединенного Королевства.

«В связи со сложной социально-политической ситуацией в стране гражданам России, планирующим посетить Мозамбик в период Новогодних и Рождественских праздников, настоятельно рекомендуется отменить или отложить поездку до нормализации ситуации. Соотечественникам, постоянно или временно проживающим на территории Мозамбика, в указанный период рекомендуется не выходить из дома без острой необходимости. В то же время следует иметь запас питьевой воды, продуктов питания, топлива, медикаментов и денежных средств на случай необходимости»,— выпустило специальное заявление 25 декабря и посольство России в Мозамбике.

Как пояснил «Ъ» африканист, автор Telegram-канала Zangaro Today Алексей Целунов, выборы в Мозамбике действительно оказались скандальными «даже по невысоким местным меркам», что спровоцировало антиправительственно настроенную молодежь и жителей городов.

При этом, по его мнению, не поддается объяснению, зачем ФРЕЛИМО «решила любой ценой "нарисовать" и утвердить неправдоподобно высокие результаты на выборах, несмотря на объективно снижающуюся популярность и усталость от нее избирателей».

«Впервые это произошло на муниципальных выборах в 2023 году, которые тоже привели к протестам, а властям пришлось тогда "отыгрывать" назад с некоторыми уступками оппозиции, но сейчас этого не случилось, и получился полноценный, кровавый и затяжной политический кризис, кризис легитимности ФРЕЛИМО, которая явно в растерянности и не понимает, что делать дальше и как руководить государством в условиях такого кризиса доверия»,— сказал господин Целунов.

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Эксперт добавил, что беспорядки не только парализовали экономическую жизнь страны, но и уже повлияли на соседнюю ЮАР, которая из-за сбоев логистики и работы транспортных коридоров несет неприятные финансовые потери.

Алексей Забродин

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