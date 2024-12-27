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Коммерсантъ FM
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Арест Павла Дурова

К создателю Telegram возникли вопросы у европейских властей

Фото: РИА Новости

Фото: РИА Новости

24 августа в аэропорту Ле Бурже в Париже был задержан основатель мессенджера Telegram Павел Дуров. По версии французских правоохранителей, он способствовал преступлениям из-за отсутствия модерации в Telegram и «недостаточного сотрудничества мессенджера с властями». Всего Павла Дурова подозревали в 12 тяжких преступлениях с использованием Telegram. Однако уже 28 августа господин Дуров был освобожден под залог €5 млн. 23 сентября он заявил, что Telegram может раскрывать уполномоченным органам власти IP-адреса и номера телефонов нарушителей правил площадки в ответ на обоснованные юридические запросы.

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