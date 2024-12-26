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Коммерсантъ FM
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Всемирный банк повысил прогноз по росту ВВП Китая в 2024–2025 годах

По итогам 2024 года рост ВВП в Китае ожидается на уровне 4,9%, а в 2025 году — 4,5%. Такие данные приводит в своем докладе Всемирный банк, который скорректировал ранее сделанные прогнозы по этим показателям. Ранее Всемирный банк оценивал потенциальный рост ВВП Китая в 2024 году на уровне 4,8%, а в 2025 году — 4,1%.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Корректируя прогнозы, Всемирный банк учел политику стимулирования экономики, в рамках которой китайские власти пытаются «балансировать между краткосрочной поддержкой внутреннего спроса и долгосрочными целями финансовой стабильности». Это отчасти помогло исправить ситуацию со слабым внутренним спросом и затянувшимся спадом на рынке недвижимости.

В своем докладе Всемирный банк также оценивает экономическую мобильность в Китае как инструмент устранения разрыва между городом и провинцией, сокращения неравенства доходов и увеличения внутреннего потребления. Банк отмечает, что хотя с 2010-х годов доля среднего класса в Китае выросла и к 2021 году составляла 32% от всего населения, однако около 55% населения пока остается экономически незащищенным.

Алена Миклашевская

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