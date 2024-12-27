Последние два года российские фармацевтические заводы активно модернизируют производственные мощности, расширяют ассортимент и объемы выпуска лекарственных средств. Процесс импортозамещения иностранной продукции идет высокими темпами. Согласно прогнозам аналитиков ВТБ, к 2030 году 65% лекарств в денежном выражении будет производиться локально. Российский президент во время подведения итогов 2024 года указал, что целевой показатель обеспеченности РФ собственными препаратами через пять лет должен составить 90%. В этих условиях правильный выбор оборудования становится особенно важным, считает гендиректор компании InterPharmTechnology Дмитрий Дьяконов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор InterPharmTechnology Дмитрий Дьяконов

Фото: Предоставлено «InterPharmTechnology» Генеральный директор InterPharmTechnology Дмитрий Дьяконов

Фото: Предоставлено «InterPharmTechnology»

В процессе реконструкции производства предприятия сталкиваются с проблемой выбора и поставки нужного оборудования. Сложности возникают из-за того, что большинство западных производителей машин покинуло Россию, а отечественные производители пока предлагают небольшой ассортимент оборудования. Сейчас на рынке работает несколько российских дистрибуторов, а с недавних пор интенсивную экспансию начали еще и крупные китайские производственные корпорации.

Как в нынешних условиях заводам правильно выбрать поставщика зарубежного оборудования? На что рекомендую обращать внимание?

Во-первых, компания-поставщик должна иметь историю присутствия на рынке не менее трех лет. Почему это важно? Мы работаем с некоторыми предприятиями 15–20 лет. Все заводы, которые приобрели у нас когда-то производственное оборудование, имеют возможность покупать запасные части. Наша компания работает с южнокорейским производителем оборудования Hoong-A с 2004 года, а ее конкуренты, зарубежные компании, за это же время поменяла в России десяток дистрибуторов. Каждый новый дистрибутор не имеет возможности обслуживать старых клиентов, так как не знает все технические нюансы и историю сотрудничества. Таким образом, присутствие дистрибутора на рынке продолжительное время гарантирует заказчикам стабильность его работы и возможности постоянно закупать запчасти, потому что оборудование эксплуатируется в среднем 15–25 лет.

Во-вторых, у поставщика должна быть полноценная локальная сервисная служба, которая поможет запустить оборудование, обучить персонал предприятия и при необходимости произвести ремонт машин.

Вопрос технической поддержки встал особенно остро в период пандемии, когда иностранные сервисные службы не могли приехать и многие заводы оказались без сервисной поддержки. Второй раз — после начала СВО, когда санкции не позволили инженерам из-за границы приезжать в Россию, и вопрос технического обслуживания производственных линий становится опять очень актуальным.

Третье: у дистрибутора должен быть недавний релевантный опыт поставок оборудования на площадку заказчика. Транспортировка оборудования сегодня стала очень нетривиальной задачей. Мне известны истории, когда заводы сами пытались организовать поставки и в результате оборудование зависало где-то по дороге или сроки поставки растягивались на полгода.

Практический опыт «мирного времени» теперь почти не имеет значения. Тот, кто осуществляет поставки машин регулярно, в курсе всех текущих проблем и нюансов в организации логистики и сможет детально изложить пути решения поставленной задачи. Особенно сложно организовать дистрибуцию запасных частей. Опыт показывает, что это сделать сложнее, чем поставку дорогостоящего оборудования.

И четвертый критерий: важно, чтобы поставщик мог обеспечить перевод и адаптацию программного обеспечения и документации. Тот перевод, который делают производители оборудования, очень часто выполнен недостаточно качественно. Когда мы получаем документы на оборудование, то в начале отправляем их в бюро переводов, а потом инженеры полностью переписывают и адаптируют их.

Я перечислил четыре наиболее важных критерия. Кроме того, советую запросить у поставщика оборудования информацию о наиболее свежих из реализованных ими проектов, а также рекомендации от заказчиков.