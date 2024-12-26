В Ярославской области в ноябре увеличилась годовая инфляция

В Ярославской области в ноябре 2024 года годовая инфляция увеличилась и составила 9,40% после 8,31% месяцем ранее. Об этом сообщает Банк России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инфляция в Ярославской области

Фото: Ярославское отделение Банка России Инфляция в Ярославской области

Фото: Ярославское отделение Банка России

Этот показатель выше, чем в ЦФО (9,19%) и в целом по России (8,88%). Одной из причин ускорения эксперты назвали рост издержек производителей и поставщиков и сокращение предложения ряда товаров.

Так, в ноябре выросли цены на картофель из-за плохого урожая, подорожали овощи и фрукты из-за включения в цену возросших затрат на производство. Повлияло на уровень цен и ослабления рубля. Годовое удорожание молочной продукции ускорилось из-за роста мировых цен на молочные жиры.

Среди непродовольственных товаров подорожали ювелирные изделия, одежда, белье и обувь. Цены выросли на пакет услуг сотовой связи, доступ к интернету и автомойку.

Алла Чижова