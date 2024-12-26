Против спастики

На сайте Русфонда идет сбор средств для Саши Добролюбова из Свердловской области. У четырехлетнего мальчика детский церебральный паралич. Саше трудно ходить из-за спастики — мышцы его ног чрезмерно напряжены, он не может наступать на стопу, передвигается на носочках и из-за этого часто падает. Мальчику поможет нейрохирургическая операция, в ходе которой врачи установят ему в поясницу специальный прибор, воздействующий на спинной мозг электрическими импульсами и расслабляющий перенапряженные мышцы. Принципиально важно, что за этой операцией Саше и другим уральским детям с церебральным параличом больше не нужно ехать в Москву. Теперь они могут получить высокотехнологичную помощь рядом с домом.

Метод лечения называется «хроническая электростимуляция спинного мозга». Его придумали и применяют для лечения хронической нейропатической боли, в том числе после травмы спинного мозга. Но еще в 1970-х годах ученые-медики поняли, что с помощью этого метода можно помогать пациентам со спастикой, вызванной ДЦП.

Сейчас хроническая электростимуляция спинного мозга входит в международный стандарт лечения ДЦП наряду с другими нейрохирургическими методами, лекарственной терапией, реабилитацией и так далее. В России метод стали применять в начале 2000-х годов в больницах Москвы и Петербурга. Постепенно перенимают опыт и регионы. Саше устройство для электростимуляции установит доктор Андрей Осинцев, нейрохирург Областной детской клинической больницы в Екатеринбурге. Доктор учился у коллег из Пензы и Казани, которые несколько лет лечат таким образом детей с ДЦП.

Имплантируемое устройство состоит из генератора, который производит электрический импульс, и электрода, который соприкасается с твердой оболочкой спинного мозга. Генератор вживляют в верхнюю часть ягодицы, а электрод — в эпидуральное пространство позвоночника, между твердой оболочкой спинного мозга и надкостницей.

После имплантации устройство незаметно постороннему взгляду, да и пациент его не ощущает. С заданной периодичностью оно подает нервным окончаниям, отвечающим за сокращение и расслабление мышц, электрический импульс определенной силы. Чтобы прибор работал, его нужно заряжать — происходит это дистанционно, беспроводным способом, как у современных смартфонов.

После операции по установке, которая длится около часа, врач настраивает силу и частоту сигнала с помощью программатора.

— Хроническая электростимуляция спинного мозга помогает при спастике, однако далеко не всем детям с ДЦП этот метод подходит,— объясняет Андрей Осинцев.— У пациента должны быть нарушения, соответствующие второму-третьему уровню шкалы Эшворта, применяемой при диагностике ДЦП (нарушения опорной функции ног с затруднением и нарушением самостоятельной походки.— Русфонд). Кроме того, необходимо, чтобы ребенок мог давать осмысленную обратную связь: когда мы будем настраивать устройство, пациенту нужно описывать реакцию тела на силу электрического импульса.

Метод электростимуляции не изменит жизнь ребенка с ДЦП моментально. Применение электрических импульсов, нормализующих работу мышц, необходимо дополнять постоянной реабилитацией. Саша Добролюбов и его семья к этому готовы.

Наталья Волкова, корреспондент Русфонда