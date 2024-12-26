Из свежей почты
Давид Юшин, 10 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 213 023 руб.
Внимание! Цена лечения 241 023 руб. Телезрители ГТРК «Алтай» соберут 28 тыс. руб.
Давид родился раньше срока, развивался с отставанием. Мы активно возили его на лечение и массаж, занимались с логопедом. И усилия дали результат: постепенно сын научился ползать, сидеть, стоять с поддержкой, говорить. Отличные результаты дало лечение в московском Институте медтехнологий (ИМТ) — у Давида случился рывок в развитии. Сейчас он учится в коррекционной школе, хорошо говорит. Но до сих пор стоит и ходит только с поддержкой. Читатели Русфонда уже помогали нам с оплатой лечения в ИМТ, пожалуйста, помогите попасть туда снова! Оксана Юшина, Алтайский край
Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Основная цель лечения — закрепление достигнутых результатов, коррекция мышечного тонуса, увеличение объема движений и силы мышц».
Вова Петренко, 14 лет, сужение челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 232 850 руб.
Внимание! Цена лечения 509 850 руб. Сеть мини-маркетов Parle Market внесла 81 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— еще 169 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Адыгея» соберут 27 тыс. руб.
Из-за расщелины верхней губы, нёба и альвеолярного отростка новорожденный Вова не мог пить молоко, месяц его кормили через зонд. С четырех лет сына лечат в Москве. По госквоте хирурги зашили губу, закрыли расщелину нёба, убрали рубцы и сформировали преддверие ротовой полости. Затем с помощью Русфонда мы начали ортодонтическое и логопедическое лечение. Вове расширяют челюсти и выравнивают прикус, он научился жевать, понятно говорит. Но верхняя челюсть еще отстает в развитии. В будущем предстоит закрыть расщелину альвеолярного отростка, но сначала нужно закончить лечение у ортодонта. Помогите с оплатой! Татьяна Петренко, Адыгея
Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Требуется продолжить лечение несъемной техникой на челюстях для расширения зубных рядов и нормализации прикуса».
Артем Несин, 9 лет, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 300 638 руб.
Внимание! Цена лечения 550 638 руб. В рамках благотворительной программы «Линии добра» официальных дилеров Lada, Renault, Nissan, Lecar и партнеров программы собрано 30 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 220 тыс. руб.
У сына тяжелая форма болезни, при которой кости становятся хрупкими и постоянно ломаются. Первые переломы он получил еще внутриутробно. При поддержке Русфонда Артема с 2016 года успешно лечат в московской клинике. Всего проведено 27 курсов терапии по укреплению костей и две операции: врачи исправили деформации левого плеча и правой голени и укрепили их штифтами. Сейчас сын увереннее ходит, занялся плаванием в спортивно-адаптивной школе. Но из-за увеличившейся активности у него стала прогрессировать деформация левой голени. Пришло время для следующего курса лечения по укреплению костной ткани, и мы снова просим о помощи. Оксана Несина, Москва
Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Татьяна Хасянова: «В период активного роста Артему необходимо продолжать лечение по укреплению костей и комплексную реабилитацию».
Коля Шаповалов, 4 года, тугоухость 4-й степени, требуется слухоречевая реабилитация. 197 920 руб.
Внимание! Цена реабилитации 407 880 руб. Компания «Металлоинвест» внесла 135 960 руб. ООО «Ни Хао Партс» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Белгород» соберут 24 тыс. руб.
О том, что у сына тугоухость, мы узнали, когда ему был год и три месяца. В клинике в Санкт-Петербурге назначили операцию по установке кохлеарного импланта — устройства, с помощью которого Коля будет слышать. В два года врачи установили имплант на левое ушко и подключили речевой процессор. Чтобы сын научился распознавать звуки, понимать речь и говорить, ему нужна слухоречевая реабилитация. Мы уже прошли три курса в подмосковном центре «Тоша и Ко», после чего Коля заговорил фразами из двух-трех слов. Помогите оплатить следующий курс! Людмила Шаповалова, Белгородская область
Сурдолог-оториноларинголог Центра реабилитации слуха и речи «Тоша и Ко» Полина Рубинштейн (Фрязино, Московская обл.): «Мы будем работать над пониманием речи, накоплением словаря, развитием собственной связной речи мальчика и улучшением ее грамматического строя».
Почта за неделю 20.12.2024–25.12.2024
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Получено ответов из Минздрава РФ — 1