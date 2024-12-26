24,25 триллиона рублей составил сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—октябре, сообщил Росстат. Это на 17,2% меньше, чем было по результатам десяти месяцев 2023 года (29,28 трлн руб.). Темпы снижения финрезультата по итогам октября немного уменьшились после сокращения показателя сразу на 19,1% за январь—сентябрь. Снижение происходит как из-за падения прибыли предприятий, так и из-за высокой базы прошлого года. Финрезультат в 2023-м заметно рос во второй половине года и по его итогам прибавил 35,2%. По итогам десяти месяцев 2024-го самый значительный финрезультат зафиксирован в сфере обработки (7,44 трлн руб., минус 9,9% к январю—октябрю 2023-го).