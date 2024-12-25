Главные новости за 25 декабря. Сочи

По данным турецкого телеканала Oda TV, как минимум шесть пассажиров рейса Сочи – Анталья авиакомпании «Азимут» подали иск против пилотов компании-перевозчика после возгорания самолета.

В Сочи специалисты ликвидировали последствия непогоды на 88 из 104 пляжей.

Сочи стал лидером Краснодарского края по темпам роста собственных доходов. К декабрю 2024 года доходная часть городского бюджета достигла 33,8 млрд руб., что на 20% больше показателей прошлого года. Консолидированные поступления в местный, краевой и федеральный бюджеты составили 77 млрд руб., увеличившись на треть.

Администрация Сочи обработала 356 из 400 обращений горожан, поступивших на прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева 4 декабря 2024 года.

Авиакомпания «Азимут» выплатила компенсации 72 пассажирам после инцидента с возгоранием рейса Сочи—Анталья. Всего на борту было 89 пассажиров.

План устойчивого развития экономики Сочи в 2024 году пополнился 18 новыми мерами поддержки. Всего документ включает 102 инициативы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса, поддержку местных производителей и социальные льготы.

В Сочи только за 25 декабря горожане сообщили в Сочинское географическое общество о 18 найденных на берегу птицах с признаками интоксикации и загрязнения нефтепродуктами.

Сочинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере авиационной безопасности. Инспекция выявила, что два предприятия, имеющие лицензии на обращение с отходами I-V классов опасности, ведут деятельность в границах приаэродромной территории аэропорта Сочи.

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