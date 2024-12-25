В Сочи два предприятия нарушили нормы безопасности полетов

Сочинская транспортная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства в сфере авиационной безопасности. Инспекция выявила, что два предприятия, имеющие лицензии на обращение с отходами I-V классов опасности, ведут деятельность в границах приаэродромной территории аэропорта Сочи, сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Как пояснили в надзорном ведомстве, компании не выполнили требования Воздушного кодекса РФ — не провели орнитологическое исследование своих объектов и не предоставили соответствующие заключения оператору аэродрома.

Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений. Прокуратура контролирует исполнение предписаний.

«Ъ-Сочи» писал, что авиакомпания «Азимут» выплатила компенсации 72 пассажирам загоревшегося рейса Сочи—Анталья. Всего на борту было 89 пассажиров.

Вячеслав Рыжков