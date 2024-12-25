Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Администрация Сочи обработала 356 обращений после прямой линии губернатора

Администрация Сочи обработала 356 из 400 обращений горожан, поступивших на прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева 4 декабря 2024 года. Трансляция мероприятия велась в эфире телеканала «Кубань24». Жители направляли вопросы по телефону, через чат-бот в Telegram и портал Госуслуги, напомнили в пресс-службе администрации курорта.

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Сочинцев интересовали темы строительства жилья и защиты прав дольщиков, ЖКХ, земельные вопросы, ремонт дорог, транспортное обслуживание, социальная сфера, благоустройство и расселение аварийного жилья.

«Преимущественно это точечные проблемы отдельных улиц и микрорайонов. Наиболее сложные вопросы решаем комплексно, при содействии губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. В отношении таких ключевых вопросов как модернизация инженерных сетей, возведение домов для переселения сочинцев из ветхого и аварийного жилья, ремонт дорог всегда получаем поддержку», – отметил глава Сочи Андрей Прошунин.

По итогам обращений установлено освещение на улице Пролетарской, проведены рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой, ликвидированы последствия аварийных работ Водоканала. В работе остаются 44 обращения с длительным сроком исполнения.

Вячеслав Рыжков

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...