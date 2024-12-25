Администрация Сочи обработала 356 обращений после прямой линии губернатора

Администрация Сочи обработала 356 из 400 обращений горожан, поступивших на прямую линию губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева 4 декабря 2024 года. Трансляция мероприятия велась в эфире телеканала «Кубань24». Жители направляли вопросы по телефону, через чат-бот в Telegram и портал Госуслуги, напомнили в пресс-службе администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

Сочинцев интересовали темы строительства жилья и защиты прав дольщиков, ЖКХ, земельные вопросы, ремонт дорог, транспортное обслуживание, социальная сфера, благоустройство и расселение аварийного жилья.

«Преимущественно это точечные проблемы отдельных улиц и микрорайонов. Наиболее сложные вопросы решаем комплексно, при содействии губернатора Краснодарского края Вениамина Ивановича Кондратьева. В отношении таких ключевых вопросов как модернизация инженерных сетей, возведение домов для переселения сочинцев из ветхого и аварийного жилья, ремонт дорог всегда получаем поддержку», – отметил глава Сочи Андрей Прошунин.

По итогам обращений установлено освещение на улице Пролетарской, проведены рейды по выявлению незаконной торговли пиротехникой, ликвидированы последствия аварийных работ Водоканала. В работе остаются 44 обращения с длительным сроком исполнения.

Вячеслав Рыжков