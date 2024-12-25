«Азимут» выплатил компенсации 72 пассажирам загоревшегося рейса Сочи—Анталья

Авиакомпания «Азимут» выплатила компенсации 72 пассажирам после инцидента с возгоранием рейса Сочи—Анталья. Всего на борту было 89 пассажиров. Представитель компании подтвердил, что все заявления от пострадавших рейса А45051 рассмотрели, неотработанных запросов не осталось, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В авиакомпании также сообщили о том, что ведется работа по установлению контактов с пассажирами, которые еще не подали заявления на получение компенсации. Всех участников происшествия заранее проинформировали о процедуре получения выплат. По словам представителя «Азимута», исковые заявления в адрес авиакомпании не поступали.

В Ростехе подчеркнули, что системы самолета функционировали в штатном режиме, однако левый двигатель получил серьезные повреждения. В результате утечки топлива произошло возгорание на взлетно-посадочной полосе. Также сообщается, что в момент инцидента в аэропорту Антальи наблюдались неблагоприятные метеорологические условия, что могло привести к жесткой посадке самолета.

«Ъ-Сочи» писал, что минимум шесть пассажиров рейса Сочи – Анталья авиакомпании «Азимут» подали иск против пилотов компании-перевозчика. Борт Superjet загорелся при посадке в аэропорту турецкого курорта вечером 24 ноября.

Мария Удовик