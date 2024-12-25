Сочи привлек 41 млрд рублей инвестиций в 2024 году

План устойчивого развития экономики Сочи в 2024 году пополнился 18 новыми мерами поддержки. Всего документ включает 102 инициативы, направленные на развитие малого и среднего бизнеса, поддержку местных производителей и социальные льготы, сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Оборот организаций курорта за 10 месяцев достиг 393 млрд руб., превысив прошлогодний показатель на 15%. В городе работают более 39 тыс. субъектов МСП и свыше 71,2 тыс. самозанятых граждан. Количество предпринимателей выросло на 2 тыс., а число самозанятых увеличилось на 15 тыс. человек.

В экономику города привлечено более 41 млрд руб. инвестиций. В стратегию развития Сочи до 2035 года включено 890 мероприятий, из которых 10% реализованы, а 30% находятся в работе.

Уровень безработицы в Сочи составляет 0,1% – самый низкий показатель в Краснодарском крае. Средняя заработная плата выросла на 19,8% и достигла 77,4 тыс. руб.

В городе реализуются 56 инвестиционных проектов стоимостью 614 млрд руб. со сроком исполнения до 2033 года. Планируется создать более 25 тыс. рабочих мест, из них 21 тыс. – в курортной сфере. Большинство проектов (67%) связаны с развитием гостиничного бизнеса и санаторно-курортной отрасли, что обеспечит появление 25 тыс. новых номеров.

На реализацию четырех национальных проектов привлечено 3,1 млрд руб., что позволило Сочи занять второе место среди городских округов региона по объему привлеченных средств.

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Вячеслав Рыжков