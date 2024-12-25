Пассажиры рейса Сочи – Анталья подали иск против пилотов

По данным турецкого телеканала Oda TV, как минимум шесть пассажиров рейса Сочи – Анталья авиакомпании «Азимут» подали иск против пилотов компании-перевозчика. Борт Superjet загорелся при посадке в аэропорту турецкого курорта вечером 24 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как утверждает телеканал, пассажиры обвиняют пилотов в умышленной аварии якобы с целью получить страховые выплаты. В публикации сказано, что якобы за полтора месяца до аварии в Анталье самолету «угрожал пожар», а после этого при посадке с ним произошло ЧП, но борт продолжил полеты. При этом канал не уточняет, когда именно и где самолет попал в такие ситуации.

Пассажиры якобы смогли узнать, что срок действия страхового полиса самолета истекал через несколько дней и не продлевался на момент аварии. Канал также заявляет, что авиакомпания «переживает финансовые трудности», а Superjet покупался за 10 млн евро — «треть стоимости».

Истцов представляет адвокат Джандаш Гюрол. Он, как сообщило турецкое СМИ, затребовал через турецкий суд документы, касающиеся страховки самолета, а также данные черного ящика. Пассажиры требуют широкомасштабного расследования инцидента.

«Ъ-Сочи» писал, что после происшествия в авиакомпании «Азимут» прошли проверки. Об их результатах не сообщалось.

Вячеслав Рыжков