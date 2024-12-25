За 25 декабря в Сочи нашли 18 птиц с признаками загрязнения мазутом

В Сочи только за 25 декабря горожане сообщили в Сочинское географическое общество о 18 найденных на берегу птицах с признаками интоксикации и загрязнения нефтепродуктами. Пострадавших пернатых находят от Мамайки до Сириуса, сообщается в официальном Telegram-канале Сочинского географического общества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

Специалистам удается спасти не всех птиц. Три чомги погибли уже в пути к орнитологу Александру Дворецкому.

«Руководство Сочинского географического общество оперативно решает с администрацией города и природоохранной прокуратурой вопрос создания волонтерского штаба по спасению птиц», – говорится в публикации.

«Ъ-Сочи» писал, что на берегу Сириуса обнаружили восемь мертвых бакланов, загрязненных мазутом. Основная причина их гибели – интоксикация нефтепродуктами.

Вячеслав Рыжков