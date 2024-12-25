Сочинские специалисты завершают уборку пляжей

В Сочи специалисты ликвидировали последствия непогоды на 88 из 104 пляжей. Об этом сообщает пресс-служба администрации курорта в своем Telegram-канале

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Работы осложнились повторным штормом, который обрушился на регион 23 декабря, затронув ранее очищенные участки. В процессе уборки задействовали 537 человек и 213 единиц техники, которые вывезли более 800 кубометров древесных остатков и бытового мусора. Ожидается, что работы на всех пляжах завершат до конца завтрашнего дня.

В то же время в поселке Красная Поляна и селе Эсто-Садок продолжается борьба с последствиями снегопада. Дорожные службы работают круглосуточно, используя значительные ресурсы для очистки автомобильных дорог и тротуаров. За сутки задействовали 56 тонн противогололедных материалов и 64 единицы техники, а также 79 дорожных рабочих. Специалисты призывают жителей не оставлять автомобили на тротуарах и вдоль дорог, чтобы не создавать помехи для уборки снега.

В Краснополянском поселковом округе также проводятся круглосуточные работы по очистке, где задействовали 60 единиц техники и 59 рабочих. Для обработки дорожного покрытия использовали более 41 тонны противогололедных материалов. В селе Аибга специалисты уже прочистили 20 км проездного маршрута, а на 10 участках продолжается работа по устранению лавин и завалов. Кроме того, специалисты Сочинских электрических сетей восстанавливают поврежденную опору на улице Листопадной.

Оперативные новости Сочи в Telegram

Мария Удовик