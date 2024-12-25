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Повышение стоимости проезда в Казани, штраф за безбилетный проезд и повышение инфляции в Татарстане

Главные новости к вечеру среды — 25 декабря 2024 года.

В Казани с 1 января 2025 года планируют повысить стоимость проезда в общественном транспорте до 43 руб. Новый тариф будет действовать при оплате как наличными, так и картой. При покупке проездного на 100 поездок цена одной поездки составит 33 руб., а стоимость транспортной карты — 3,3 тыс. руб. Ранее повышение цен до 40 руб. утвердили в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске.

В Татарстане штраф за безбилетный проезд в общественном транспорте вырос с 300 до 2500 руб. Соответствующий закон подписал Рустам Минниханов. Решение вступит в силу через 10 дней после публикации документа.

Годовая инфляция в Татарстане в ноябре достигла 8,83%, превысив октябрьский показатель в 8,32%. Этот уровень выше, чем в ПФО (8,76%), но ниже общероссийского (8,88%). Наибольший рост цен зафиксирован в продовольственном секторе (10,32%) — подорожали молочные продукты и картофель. В непродовольственном секторе рост составил 4,85% из-за повышения цен на мебель и автотопливо, в сфере услуг — 12,62%. На рост инфляции также повлияло ослабление рубля.

Президент Республики Сербской Милорад Додик в письме раису Татарстана Рустаму Минниханову осудил атаки беспилотников на Казань 21 декабря, назвав их «ужасными атаками против мирного населения». Он выразил солидарность с жителями республики и уверенность, что совместные усилия помогут обеспечить мирное будущее.

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета в аэропорту Актау и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. На борту самолета находились граждане России, Азербайджана, Казахстана и Киргизии.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета федерации Валентина Матвиенко поблагодарили раиса Татарстана Рустама Минниханова за критику проекта реформы системы местного самоуправления. Ранее Татарстан выступил против упразднения сельсоветов, после чего рассмотрение проекта закона о МСУ было перенесено на 2025 год. Рустам Минниханов считает, что Россия — большая страна, и нельзя управлять ею одним шаблоном.

В Альметьевске задержан начальник отдела УЭБиПК Рафик Минабутдинов по подозрению в получении крупной взятки. По версии следствия, 62-летний полковник помог предпринимателю получить контракт на капремонт административных зданий в Сармановском районе. Возбуждено уголовное дело.

В Татарстане после пожара, в котором погибли 6 рабочих, задержали Елену Собину, дочь экс-главы Минсельхоза Удмуртии Николая Собина, и Владимира Чайку — учредителя и генерального директора агрофирмы «Мир». Следствие установило, что в здании, арендованном для проживания работников, не было круглосуточного дежурства и систем пожарной сигнализации. Им предъявлены обвинения по четырем статьям УК РФ, включая причинение смерти по неосторожности и халатность. СК намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Анар Зейналов

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