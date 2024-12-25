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В Альметьевске задержали полковника МВД за взятку в особо крупном размере

В Альметьевске задержали начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции «Дислокация г. Альметьевск» Рафика Минабутдинова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник, близкий к силовым структурам.

По версии следствия, 62-летний полковник помог местному предпринимателю получить контракт на капитальный ремонт административных зданий в Сармановском районе. За содействие в получении заказа подозреваемый получил крупное денежное вознаграждение.

В отношении Минабутдинова возбуждено уголовное дело.

Анар Зейналов

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