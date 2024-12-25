Республика Сербская решительно осудила атаки беспилотников на Казань 21 декабря. Об этом говорится в письме президента Республики Сербской Милорада Додика раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Текст письма предоставила пресс-служба раиса республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Республика Сербская осудила атаки беспилотников на Казань

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана Республика Сербская осудила атаки беспилотников на Казань

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

«Республика Сербская решительно осуждает ужасные атаки, совершенные в столице Татарстана 21 декабря, что несомненно было направлено против мирного населения республики»,— говорится в письме.

Милорад Додик выразил солидарность населению Татарстана. Президент Республики Сербской уверен, что совместные усилия помогут обеспечить «мирное настоящее и будущее».

Ранее Казань подверглась атаке беспилотников, в результате пострадали жилые дома.

Диана Соловьёва