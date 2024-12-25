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Республика Сербская осудила атаки беспилотников на Казань

Республика Сербская решительно осудила атаки беспилотников на Казань 21 декабря. Об этом говорится в письме президента Республики Сербской Милорада Додика раису Республики Татарстан Рустаму Минниханову. Текст письма предоставила пресс-служба раиса республики.

Республика Сербская осудила атаки беспилотников на Казань

Республика Сербская осудила атаки беспилотников на Казань

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

Республика Сербская осудила атаки беспилотников на Казань

Фото: Пресс-служба раиса Татарстана

«Республика Сербская решительно осуждает ужасные атаки, совершенные в столице Татарстана 21 декабря, что несомненно было направлено против мирного населения республики»,— говорится в письме.

Милорад Додик выразил солидарность населению Татарстана. Президент Республики Сербской уверен, что совместные усилия помогут обеспечить «мирное настоящее и будущее».

Ранее Казань подверглась атаке беспилотников, в результате пострадали жилые дома.

Диана Соловьёва

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