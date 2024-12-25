В Казани планируют поднять цену проезда на общественном транспорте до 43 рублей

В Казани в 2025 году планируют увеличить стоимость проезда на общественном транспорте до 43 руб. Информация об этом появилась в проекте постановления, который проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани планируют поднять цену проезда на общественном транспорте до 43 руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ В Казани планируют поднять цену проезда на общественном транспорте до 43 руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Если постановление примут, то за поездку на автобусе, трамвае или троллейбусе составит 43 руб. Цена будет одинаковой для наличного и безналичного расчета. При оплате проезда билетом длительного пользования на 100 поездок цена проезда составит 33 руб., а стоимость транспортной карты — 3,3 тыс. руб.

Новые тарифы могут начать действовать с 1 января 2025 года.

Ранее стало известно, что в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске утвердили повышение оплаты проезда на общественном транспорте до 40 руб.

Диана Соловьёва