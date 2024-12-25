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После гибели 6 рабочих в пожаре задержали дочь экс-главы Минсельхоза Удмуртии

В Татарстане задержали учредителя и генерального директора агрофирмы «Мир» после пожара в поселке, в котором погибло шесть рабочих. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, в 2023 году глава хозяйства арендовала у компании «Мир» нежилое здание в поселке Малореченский Елабужского района для проживания работников фермы. Генеральный директор организации должен был обеспечить его нормальную эксплуатацию, а глава хозяйства — соблюдать правила пожарной безопасности. Отмечается, что на объекте не было организовано круглосуточное дежурство персонала, отсутствовали системы автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией.

Ночью 24 декабря в здании произошел пожар, в котором погибли шесть рабочих. Всего в помещении находились 39 человек.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по четырем статьям УК РФ: ст. 109 (причинение смерти по неосторожности), ст. 293 (халатность), ст. 322.1 (организация незаконной миграции) и ст. 238 (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В ближайшее время СК обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным портала Rusprofile, учредителем компании «Мир» с уставным капиталом в 10 тыс. руб. выступает Елена Собина. Должность генерального директора фирмы «Мир» занимает Владимир Чайка. В 2023 году выручка организации составила 1,3 млрд руб., а прибыль — 334 млн руб.

Отец Елены Собиной Николай Собин пять лет возглавлял Минсельхоз Удмуртии.

Диана Соловьёва

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