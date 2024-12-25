Годовая инфляция в Республике Татарстан в ноябре достигла 8,83%, превысив октябрьский показатель в 8,32%. Уровень инфляции в регионе оказался выше, чем в Приволжском федеральном округе (8,76%), но ниже общероссийского показателя (8,88%). Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инфляция в Татарстане выросла до 8,83% в ноябре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Инфляция в Татарстане выросла до 8,83% в ноябре

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Наибольший рост цен был зафиксирован в продовольственном секторе — 10,32% против 9,19% в октябре. Существенно подорожали молочные продукты из-за роста производственных затрат, а также увеличения расходов на логистику и энергоресурсы. Неблагоприятные погодные условия и сокращение посевных площадей привели к снижению предложения и росту цен на картофель.

В непродовольственном секторе цены выросли на 4,85% — в основном из-за подорожания мебели и автомобильного топлива. Сфера услуг показала рост на 12,62%, что практически не отличается от октябрьского показателя. В то же время подорожали услуги мобильной связи и интернета, но цены на туры в Турцию снизились благодаря увеличению предложения.

Дополнительным фактором, влияющим на инфляцию, стало ослабление рубля.

Анар Зейналов