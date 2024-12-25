Минниханов выразил соболезнования близким погибших при крушении самолета в Актау

Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил соболезнования родным и близким погибших в результате крушения самолета в Казахстане. Об этом рассказали в пресс-службе раиса республики.

Рустам Минниханов пожелал скорейшего восстановления пострадавшим.

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение. Воздушное судно разбилось в аэропорту Актау (Казахстан). Как сообщает «Ъ», на борту самолета было 16 граждан России, 37 — Азербайджана, 6 — Казахстана и 3 — Киргизии.

Диана Соловьёва