Роковой вылет

25 декабря 2016 года в Сочи разбился самолет Ту-154, вылетевший в Сирию. Погибли 92 человека: военные, журналисты, артисты ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. В числе пассажиров на борту также находилась Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая сопровождала гуманитарный груз для университетского госпиталя в Латакии. В материале «Ъ-Сочи» — хроника авиакатастрофы.



Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Восемь лет назад, в этот день, при вылете из Сочи над Черным морем потерпел катастрофу военно-транспортный самолет Ту-154, который доставлял гуманитарную помощь в Сирию. В результате крушения самолета погибли 92 человека — 84 пассажира и восемь членов экипажа. В числе пассажиров на борту были участники Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, которые должны были принять участие в концертах в расположении российских военных, а также Елизавета Глинка. Доктор Лиза сопровождала гуманитарный груз весом около тонны, собранный фондом «Справедливая помощь», — медикаменты для университетского госпиталя Тишрин в сирийской Латакии.

Елизавета Глинка (Доктор Лиза) родилась 20 февраля 1962 года. Общественный деятель и филантроп, врач-специалист в области паллиативной медицины, основательница международной общественной организации «Справедливая помощь». Активно занималась развитием паллиативной службы в России, на волонтерских началах оказывала медицинскую и гуманитарную помощь бездомным в районе Павелецкого вокзала, лоббировала идею открытия больницы для малоимущих и бездомных.Состояла в Совете при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

Ту-154 совершал рейс Москва — Латакия (Хмеймим, Сирия) с промежуточной посадкой в аэропорту Сочи для дозаправки. Изначально дозаправка планировалась в Моздоке, однако из-за погодных условий была перенесена в аэропорт Адлера.

Лайнер вылетел из Сочи в 05:25 в сторону Черного моря, однако через полминуты — в 05:26 — после отрыва от взлетной полосы самолет пропал с экранов радаров и рухнул в море в 1,5 км от берега.

В тот же день сотрудники МЧС России начали поиск обломков самолета и тел погибших. Поисковая операция координировалась лично министром обороны Сергеем Шойгу. Первоначально поиск вели семь судов, а также пять вертолетов Ми-8. К вечеру группировка была увеличена до 32 судов и катеров. Были привлечены 109 водолазов, а также беспилотные летательные аппараты и телеуправляемые глубоководные аппараты «Тайгер» и «Фалькон». Уже на следующий день, 26 декабря, поисковая группа была увеличена до 3,5 тыс. человек, было привлечено 45 кораблей, 192 водолаза, глубоководные аппараты, 12 самолетов и пять вертолетов. Минобороны сообщило об обнаружении обломков самолета на дне моря 26 декабря.

Спустя четыре дня после авиакатастрофы активная фаза поисковой операции была завершена. Найденные тела и фрагменты тел жертв катастрофы отправляли в Москву для проведения генетической экспертизы.

Следователи предположили, что авиакатастрофа произошла внезапно, так как пилоты не успели подать сигнал бедствия. Всего в процессе расследования было выдвинуто более 15 версий причин крушения ТУ-154. Основными причинами ЧП могли стать: техническая неисправность, попадание в двигатель посторонних предметов, а также некачественное топливо, ошибки экипажа или даже перегрузка судна. Ведь на борту находилось более тонны гуманитарного груза.

Кроме этого, в СМИ активно обсуждалось предположение о том, что второй пилот являлся военным летчиком и никогда не управлял гражданскими машинами, поэтому он мог просто перепутать рычаги. Однако все эти версии вскоре были опровергнуты следствием.

Также рассматривали версию теракта из-за большого разброса обломков. Однако и эту версию событий вскоре специалисты исключили, заявив, что части самолета растащило в море сильное течение.

Как писал «Ъ», экспертиза показала, что самолет взлетел в штатном режиме и никаких ошибок экипажем не было допущено. Борт успел подняться примерно на 250 метров, его скорость была 360-370 км/ч. Однако внезапно Ту-154 начал снижаться в контролируемом полете под управлением летчика.

Возможной причиной катастрофы назвали нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна.

В 2019 году расследование причин катастрофы завершили, а его итоги засекретили. Однако это не устроило родственников погибших, и в апреле 2020 года Мосгорсуд направил дело на новое рассмотрение.

Доктора Лизу похоронили 16 января 2017 года на семейном участке на Новодевичьем кладбище. Сегодня одна из бывших ее коллег основала новый фонд — «Доктор Лиза». Его поддерживает муж погибшей Глеб Глинка.

Артисты ансамбля имени Александрова тоже летели в Сирию с гуманитарной миссией: они собирались выступить на авиабазе Хмеймим и поздравить российских военнослужащих с наступающим Новым годом.

В день катастрофы на борту самолета находились 64 артиста (около половины творческого состава). Всех погибших артистов посмертно наградили медалями «Участник военной операции в Сирии» и похоронили 16 января 2017 года с воинскими почестями на Федеральном военном мемориальном кладбище. На месте захоронения установлен памятный камень.

В конце 2020 года Второй кассационный суд признал законным отказ в выплате компенсации в размере 2 млрд руб. родственникам жертв авиакатастрофы Ту-154. Их адвокаты требовали возместить моральный вред и недоплаченные страховые выплаты. В июле 2020 года Мосгорсуд повторно рассмотрел апелляцию на отказ в компенсации 2 млрд руб. родственникам жертв катастрофы и отказал в удовлетворении требований.

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Тат Гаспарян