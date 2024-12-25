С 2025 года в Прикамье запустят меру поддержки для строительства жилья сотрудникам ОПК

Глава Пермского края Дмитрий Махонин во время ежегодной встречи с главными редакторами региональных СМИ глава сообщил, с января следующего года в Прикамье заработает мера поддержки для строительства многоквартирных домов сотрудникам ОПК. Такое жилье будет возводиться с помощью инструмента «приоритетный инвестпроект». По словам главы региона, с директорами заводов он уже обсуждал механизм, позволяющий строить дома для сотрудников оборонных предприятий. Руководство предприятий поддержало такую инициативу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

После запуска обсуждаемого механизма краевые власти тоже будут участвовать в этих проектах, в частности станут консультировать по подходящим для стройки локациям.

«Мы, скорее всего, будем управлять этим процессом, давать советы, чтобы жилье возникало, в том числе рядом с территориями КРТ, где есть вся инфраструктура, в том числе социальная», - пояснил Дмитрий Махонин. Губернатор обратил внимание, что со стороны региональных властей все необходимое для запуска таких проектов будет сделано, в дальнейшем – дело за промпредприятиями, нуждающимися в жилье для сотрудников.

Напомним, в этом году стало известно, что правительство Пермского края работает над механизмом, который позволил бы застройщикам возводить жилье для работников оборонно-промышленного комплекса. Это поддержит рынок жилья после отмены льготной ипотеки. По плану властей, возводить дома для сотрудников ОПК можно будет в рамках реализации приоритетных инвестпроектов, с помощью специальных соглашений. О необходимости возведения жилья для персонала уже заявили в «Мотовилихинских заводах» и на Пермском пороховом заводе.