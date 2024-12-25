Ракетчиков атакуют с земли и воздуха

Сотрудниками ФСБ в подмосковной Коломне предотвращен теракт — покушение на Геннадия Девяткова, заместителя директора АО «Научно-производственная корпорация "КБ машиностроения"» (КБМ), которое разрабатывает ракетные комплексы для Минобороны. Преступление, за которое задержаны уже семь фигурантов, как выясняло следствие, имело классический украинский след.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот из видео, на котором запечатлен подозреваемый в подготовке теракта

Фото: ЦОС ФСБ РФ Скриншот из видео, на котором запечатлен подозреваемый в подготовке теракта

Фото: ЦОС ФСБ РФ

По версии ГСУ СКР по Московской области, заказчиками покушения на одного из топ-менеджеров АО НПК КБМ выступали неустановленные лица, которые с помощью мессенджера «Элемент. ио» нашли исполнителей преступления — Дениса Кайзера и Шандро Шашкова. Те же заказчики скинули молодым людям описание и номер Toyota Land Cruiser Prado, которой пользуется ракетчик, и указали автостоянку, где она обычно находится. При этом исполнителям не стали уточнять, что речь идет именно об убийстве представителя оборонного комплекса. Затем преступники получили координаты тайника с бомбой в заброшенном гараже и указание, как именно ее установить под днищем внедорожника и привести в действие.

На акцию злоумышленники, согласно их показаниям, опубликованным ФСБ, отправились на такси. В момент установки СВУ фигурантов задержали сотрудники УФСБ, следившие за участниками заговора, а бомба была обезврежена роботом-сапером.

Изначально расследование велось по факту подготовки убийства по найму общеопасным способом (ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК). Однако поскольку уже установлено, что к преступлению имели отношение украинские спецслужбы, обвинение переквалифицировали на более тяжкое — подготовку теракта (ст. 30 и ст. 205 УК). В деле может появиться и ст. 275 УК (госизмена), за которую фигурантам грозят не менее значительные сроки.

В СКР в среду сообщили, что всего по делу задержаны семь фигурантов, в том числе несовершеннолетние. Покушение на замдиректора АО НПК КБМ они готовили с ноября по декабрь 2024 года.

В СБУ, которая, очевидно, координировала действия исполнителей, им обещали от 500 тыс. до 1 млн руб. Они должны были записывать подготовку и исполнение преступления — взрыв внедорожника после начала движения — а записи отправлять на мессенджер организатора.

Фигуранты признались в том, что следили за предполагаемой жертвой, делали бомбу и устанавливали ее. Молодые люди, как сообщил источник «Ъ», близкий к силовым структурам, активно содействуют следствию, искренне раскаиваясь в происшедшем.

О несостоявшихся исполнителях теракта известно, что они приехали в столичный регион из Свердловской области и перебивались случайными заработками.

Примечательно, что до атаки на земле КБМ осенью прошлого года несколько раз подвергалось налетам украинских БПЛА. В результате одной из атак обломками беспилотника были повреждены остекление и обшивка здания комплекса в подмосковной Коломне.

КБМ основан в 1942 году как КБ гладкоствольной артиллерии. В настоящее время специализируется на разработке ракетного вооружения, в том числе комплексов «Искандер» и «Кинжал», которые активно используются в СВО. КБМ входит в холдинг АО «НПО Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех». Предприятие находится под санкциями ЕС, США и Украины.

Николай Сергеев