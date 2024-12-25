Суд смягчил режим принудительного лечения шамана Габышева

Уссурийский районный суд заменил шаману Александру Габышеву лечение специализированного типа на принудительное лечение общего типа в психиатрической больнице. Ходатайство о переводе шамана в стационар общего типа подало руководство медучреждения. В июне суд отказывал в смягчении режима лечения, в июле отклонил апелляционную жалобу на это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Габышев

Фото: youtube.com / Александр Габышев Шаман Александр Габышев

Фото: youtube.com / Александр Габышев Шаман

О решении суда ТАСС сообщила руководитель объединенной пресс-службы судебной системы Приморья Елена Оленева. Чем медучреждение обосновало ходатайство о смягчении — она не уточнила.

Шаман Александр Габышев стал известен в 2019 году, когда отправился в пеший поход из Якутска в Москву. Целью своего марша он называл «изгнание» президента Владимира Путина. В сентябре того же года якутское управление СКР возбудило в отношении Александра Габышева дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (ч. 1 ст. 280 УК). За время расследования уголовного дела шамана дважды помещали в психиатрическую больницу.

После второй госпитализации в 2021 году против него возбудили новое уголовное дело по ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти), по которому его признали невменяемым. В июле 2021 года Якутский городской суд вынес решение о направлении шамана на принудительное лечение. Сначала Александр Габышев находился в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022 года его перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске.

Полина Мотызлевская