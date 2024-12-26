«Во все времена были востребованы профессионалы с опытом работы на земле»

Выходящий в декабре новый отраслевой рейтинг руководителей АПК «Соль земли» дает повод оценить, каким для отрасли был уходящий год. Мы попросили ряд ведущих работников АПК ответить на вопросы о результатах в 2024 году, об изменениях в портрете работников, о востребованных специалистах и об ожиданиях от 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сергей Новиков, генеральный директор группы компаний «Агропромкомплектация»:

— 2024 год стал для «Агропромкомплектации» знаковым и продуктивным. По итогам года наша группа компаний увеличила поголовье свиней до 2,4 млн, а КРС — до 50 тыс. голов. Вырос объем производства молока — до 240 тыс. тонн. Мы нарастили экспорт более чем на 10%, укрепив свою позицию на международной арене.

Одним из главных событий в отрасли стало то, что Китай открыл рынок для российской свинины и этот рынок будет приоритетным.

Считаю, что доля России в китайском импорте свинины продолжит расти. «Агропромкомплектация» тоже планирует внести свой вклад в этот рост. Наши предприятия прошли все необходимые проверки, и мы ожидаем начала поставок уже в первом квартале 2025 года.

Также хочу отметить рост потребления всех видов мяса, в том числе колбас и деликатесов, внутри России. Для производителей это хороший стимул к развитию, к реализации новых инвестпроектов, которые позволят создать новые рабочие места и помогут в развитии сельских территорий.

Чтобы агросектор смог усилить свои позиции в 2025 году, необходимо сосредоточиться на нескольких ключевых направлениях. Во-первых, важно продолжать инвестировать в современные технологии и автоматизацию процессов, что позволит повысить эффективность производства.

Во-вторых, необходимо активнее работать над популяризацией профессий в агропромышленном комплексе, особенно среди молодежи. Это поможет привлечь новые кадры и обеспечить устойчивое развитие отрасли.

Мы активно сотрудничаем с аграрными университетами в Курской и Тверской областях, свыше пяти лет реализуем собственный образовательный проект на базе Дмитриевского агротехнологического колледжа в Курской области, где обучаем студентов по самым востребованным в нашей компании специальностям.

Портрет работников в агропромышленном комплексе тоже претерпевает изменения. Сегодня востребованы молодые специалисты с навыками работы в цифровых технологиях, агрономы, ветеринары и инженеры. Мы понимаем важность карьерных перспектив и комфортных условий труда для сотрудников, поэтому работаем над их созданием.

Виктор Линник, президент компании «Мираторг»:

— Событие года — открытие китайского рынка свинины как результат именно большой работы на межгосударственном уровне. Жесткие китайские требования повышают российские стандарты — от этого выигрывает и наш потребитель.

«Мираторг» в этом году совершил прорыв в сфере генетики и селекции: мы зарегистрировали первые сорта сои собственной селекции, а также подготовили к регистрации сорта картофеля и гибриды кукурузы. Еще из итогов года — наращивание мощностей производства кормов для домашних животных до 36 тыс. тонн влажных кормов в год. Мы установим еще три линии, увеличив таким образом мощность в направлении влажных кормов до 65 тыс. тонн в год, а по всем видам кормов — до 117 тыс. тонн, продукция завода востребована отечественным рынком.

Будущее российского агросектора — это кадры. «Мираторг» с этого учебного года приступил к реализации амбициозной программы по подготовке агрокадров «от парты до зарплаты». Совместно с вузами-партнерами перерабатываются учебные программы по профильным направлениям, наши эксперты читают лекции в учебных аудиториях и вместе со студентами выезжают на производственные площадки. Одновременно сохраняются массовое целевое обучение, оплачиваемые практики и стажировки. В 2024 году мы открыли агроклассы в четырех регионах присутствия.

Для усиления своих позиций в 2025 году мы продолжаем укреплять вертикальную интеграцию производства, будем расширять ассортимент за счет запуска новых продуктовых линеек, развития направления готовых блюд, а также увеличивать долю продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе в новых для холдинга направлениях — производстве желатина и гепарина-сырца.

Владимир Маслов, председатель совета директоров группы компаний «Агроэко»:

— В 2024 году наша компания продолжила свой рост и развитие. Мы увеличили земельный банк до 117 тыс. га, нарастили объемы производства свинины до 330 тыс. тонн, мясопереработки — до 250 тыс. тонн. В уходящем году мы приступили к реализации масштабных и значимых инвестпроектов: строительство нового комбикормового завода и высокотехнологичного молочно-товарного комплекса.

В уходящем году «Агроэко» продолжила осваивать экспортный рынок. По сравнению с 2023 годом вдвое увеличили объемы поставок продукции за рубеж — свыше 31 тыс. тонн, осуществили первые отгрузки в Африку, Индию и Сербию.

Чтобы усилить свои позиции, сейчас в АПК недостаточно работать только над наращиванием объемов. «Агроэко» готовит стратегию цифровой трансформации по эволюционному сценарию. Мы уже трансформировали процесс продажи племенных животных, инкорпорировав в него элементы ИИ и дополненной реальности. Также инновационный подход использован нами в рамках запуска мясоперерабатывающего производства, где реализована концепция симбиоза роботов и интеллектуальных систем мониторинга.

Современный агропромышленный комплекс становится высокотехнологичным сектором экономики, требующим высококвалифицированных специалистов с широким спектром компетенций. Самыми ценными становятся люди, которые замотивированы обучаться, расти и становиться профессионалами. Наша компания, в свою очередь, предоставляет своим сотрудникам такую возможность. Мы инвестируем в человеческий капитал: развиваем программы развития и обучения, а также реализуем масштабные социальные программы по обеспечению жильем и поддержке молодых специалистов. Несмотря на все сложности, в будущее смотрим с оптимизмом. В новом году желаю всем успеха и процветания!

Павел Титов, президент ГК «Абрау-Дюрсо»:

— Уходящий год для наших виноградарей сложился достаточно успешно. Были трудности, но нам удавалось с ними справиться. Несмотря на сложные погодные условия в Краснодарском крае в период созревания ягоды, когда летом дневные температуры превышали 40 градусов, мы смогли сберечь урожай и оперативно собрать его без потерь.

Одно из важнейших событий — проведение Третьего российского винодельческого форума, который состоялся в ноябре в Москве. В рамках главного отраслевого мероприятия года есть уникальная возможность в режиме прямого диалога обсудить насущные проблемы и точки роста со всеми участниками рынка: производителями, экспертами, банками, инвесторами, регуляторами и представителями профильных министерств. Важными темами форума в этом году стали в том числе вопросы АПК: субсидирование, страхование урожая, государственная поддержка виноградарства и питомниководства, инвентаризация российских виноградников. В очередной раз были подняты нерешенные вопросы о признании продукции виноделия частью АПК как с точки зрения возможностей продвижения, так и отмены ограничений на каналы продаж и на их временные лимиты.

Приоритетная задача для всех сфер АПК сегодня — это обеспечение полной продовольственной независимости нашей страны. Для достижения цели необходимо ускорить высадку отдельных культур, перейти на отечественное оборудование и технологические решения, ну и, конечно, привлечь квалифицированные кадры.

Лично нам, «Абрау-Дюрсо», очень не хватает технически ориентированных и разбирающихся в современных системах управления сельским хозяйством сотрудников: их катастрофически мало на рынке труда. К сожалению, средний возраст специалистов АПК увеличивается. Молодежь пока не стремится в эту область, поэтому агропредприятия одного региона остро конкурируют за сотрудников. Ситуация на рынке труда сильно зависит от демографии: сейчас в профессию вступает новое поколение, и работодатели борются за его внимание. Как подтверждение — активный рост уровня заработной платы и общее количество открытых вакансий. В последние годы виноградарство и виноделие развиваются очень быстро, поэтому специалисты нужны все больше и больше, особенно в сезон.

Андрей Седов, генеральный директор группы компаний «Дамате»:

— «Дамате» завершает год с хорошими результатами. По итогам 2024 года мы покажем рост производства и выйдем на операционную рентабельность в проекте по производству баранины на Северном Кавказе. В Ростовской области мы получим серьезный прирост в производстве утки. Стабильную положительную динамику демонстрирует наш проект по индейке, основные мощности которого расположены в Пензенской области.

На наш взгляд, главные тренды и события 2024 года в сфере АПК базируются на следующих основных факторах. Во-первых, это рост доходов населения и переход по продуктам питания в другие качественные категории. Во-вторых, повышение цен практически на все составляющие себестоимости производства, связанные как с ослаблением курса рубля, так и с увеличением ключевой ставки и, как следствие, увеличением стоимости кредитных ресурсов.

Представителям отраслевого сообщества АПК следует активнее работать с органами государственной власти для повышения эффективности мер государственной поддержки, снижения кредитной нагрузки на отрасль и стабилизации ситуации на рынке продовольственных компонентов.

Сегодня агросектор, как и другие сферы экономики, требует специалистов все более высокого уровня подготовки с современным набором компетенций. Но при этом остается устойчивый спрос и на рабочие специальности. Нужны ветеринары, агрономы, зоотехники, инженеры, IT-специалисты, экономисты — практически весь спектр специальностей и профессий в АПК. Кроме того, требует срочного решения проблема организованного завоза иностранной рабочей силы. Ее решение позволит эффективно управлять стоимостью трудовых ресурсов и, как следствие, ограничит влияние на рост себестоимости продукции.

Андрей Вовк, генеральный директор «ФосАгро-Регион»:

— Год был непростым, тем не менее результативным. По данным Российской ассоциации минеральных удобрений, мы остаемся лидером по совокупным поставкам минеральных удобрений российским аграриям. В этом году планируем превысить уровень поставок прошлого года — 3,3 млн тонн.

Суммарная мощность единовременного хранения сети «ФосАгро-Регион» по итогам 2024 года достигла 1 млн тонн, из которых уже более 100 тыс. тонн — это емкости для жидких минеральных удобрений. Успешно развиваются новые направления: осенью мы открыли первую собственную лабораторию для агрохимического анализа почв, кроме того, площади обследования в этом году удвоились. Что касается дистрибуции семян отечественной селекции, которую мы запустили в конце 2023 года, то на сегодняшний день она охватывает уже около 25 регионов.

Пожалуй, главным событием стала погода, определившая всю сложность сезона. Но именно погода заставила многие хозяйства мобилизоваться, обратиться к технологиям и найти эффективные решения для возрождения и защиты посевов. Без потери объемов, конечно, не обошлось, но с точки зрения экономики те, кто выбрал технологии, остались в плюсе.

В первую очередь необходимо повышать уровень технологичности. Внедрять разработки, в основе которых повышение плодородия почв с учетом всего комплекса факторов, начиная от погоды и заканчивая целевой рентабельностью хозяйства. Именно комплексный подход с привлечением партнеров из всех смежных сфер даст возможность прорыва и по объему производства, и по эффективности сектора.

Во все времена были востребованы профессионалы с опытом работы на земле. Сегодня к этому добавляются еще и знание технологий, и практика в сфере цифровизации, и масса других требований. Конечно, хотелось бы видеть в полях больше молодежи, но объективно быстро этот вопрос не решить. Поэтому в регионах присутствия «ФосАгро-Регион» мы начинаем работать уже с первокурсниками, давая им актуальные базовые знания в сфере агрохимии и плодородия почв, затем привлекая их к себе на практику с возможностью последующего трудоустройства.

Эмиль Омаров, генеральный директор ООО «Дербент Вино»:

— План, который мы ставили перед собой на 2024 год, мы выполнили: год завершаем с 1,5 тыс. га виноградников, и, что очень важно для компании, в декабре мы преодолели рубеж в 10 млн бутылок, при этом мы приросли в производстве и продажах вин средней и средний плюс ценовых категориях — это двукратный рост за год, также, что важно в наше время, у нас укомплектованная мощная профессиональная команда, с которой не страшно ставить серьезные цели и интересно их выполнять.

Оценивая отрасль, могу отметить высочайшее качество винограда урожая 2024 года — такого за все время нашей работы еще не было в Республике Дагестан. Наше предприятие переработало более 22 тыс. тонн винограда, что важно для АПК региона. Также, что важно не только для нашего предприятия, но и для отрасли в целом, мы используем посадочный материал из Дагестанского питомника, учитывая особенности региона.

Конечно, для усиления нужны старания и со стороны государства, и со стороны предприятий, например это субсидии, обучение и развитие персонала, если говорить об отрасли — то планомерная работа над улучшением качества винограда, совместная работа агропроизводителей для достижения поставленной цели — обеспечение рынка вина России собственным виноматериалом.

Общий портрет работника АПК становится моложе: медленно, но отрасль чувствует, что количество студентов и практикантов по соответствующим специальностям увеличивается. Очень востребованы сейчас агрономы, виноделы и механизаторы, хотелось бы, чтобы имидж профессий АПК развивался активнее — к этому мы также прилагаем усилия.

Наталья Лореш, генеральный директор УК РОСТ:

— Результаты 2024 года нас радуют: группа компаний РОСТ идет с опережающей динамикой по основным показателям, ожидаем рост выручки более чем в полтора раза. Год был сложный, но, несмотря на это, нам удалось ввести в эксплуатацию новые производственные мощности и осуществить ряд успешных M&A-сделок, в частности в ноябре мы приобрели комбинат «Рязанские овощи».

Отрасль овощей защищенного грунта продемонстрировала хороший запас прочности, стабильность и способность адаптироваться к изменяющейся ситуации: существенному росту затрат на ФОТ, энергоносители и транспортную логистику, и это в нынешних условиях большое достижение! Валовой сбор тепличных овощей в стране медленно, но верно увеличивается, прежде всего благодаря завершению строительства и вводу в строй ранее запланированных производственных площадок со светокультурой.

Агросектору для усиления своих позиций в 2025 году необходимо активнее внедрять современные технологии, вывести на новый уровень взаимодействие между агропредприятиями, научными и образовательными центрами, развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью, обладающей экспортным потенциалом.

Во все производственные процессы, где задействован человек, сейчас стремительно проникают биотехнологии, цифровые технологии, поэтому наиболее востребованы профессионалы с IT-мышлением и подготовкой на стыке функций. В нашей отрасли это прежде всего специалисты по «управлению выращиванием овощей», которые будут готовы максимально эффективно использовать имеющиеся на сегодня возможности искусственного интеллекта.

Олег Сирота, председатель совета ассоциации «Народный фермер»:

— Этот год для аграриев наполнен испытаниями и сложностями. Прежде всего фермеры остро ощутили повышение ключевой ставки и связанные с этим сложности экономического характера. Решение этих сложностей — задача, которую предстоит решать в том числе в наступающем году. Другой комплекс сложностей — климатические. Сельское хозяйство — одна из наиболее зависимых от климатических факторов отраслей. И в этом году природа к фермерам неблагосклонна.

Отмечу, что фермеры, в очередной раз продемонстрировали удивительную способность к консолидации. В том числе через Ассоциацию «Народный фермер» организована льготная отгрузка семян на пересев (бесплатно и с отсрочкой платежа). Это стало возможным благодаря выстроенному конструктивному диалогу с органами власти, в первую очередь с Минсельхозом России. Мы видим, что сейчас Минсельхоз слышит Ассоциацию и готов взаимодействовать, причем как по системным вопросам, так и по частным.

Фермерство сейчас — это высокотехнологичное, передовое, а главное, очень благородное занятие. Всеми силами стараемся развеять старые негативные стереотипы о фермерах, и у нас это получается. Тренд этого года — агроблогерство. Мы исходим из того, что блогер — лидер общественного мнения, который меняет представления людей о сельском образе жизни. Поэтому без их участия популяризация села была бы затруднена.

Максим Протасов, руководитель Роскачества:

— Качество на производстве начинается с качества управления и бизнес-процессов. Поэтому в этом году Роскачество продолжило развивать региональные премии правительства РФ в области качества и внедрять клиентократичный подход к управлению на российских предприятиях. Отрадно, что лидерами по числу организаций, проходящих в Роскачестве и обучение, и диагностику качества и эффективности их бизнес-процессов, являются предприятия АПК. Для повышения безопасности выпускаемой продукции нами ведется работа по внедрению принципов ХАССП и обучению персонала организаций пищевой и перерабатывающей индустрии, предприятий общественного питания. В части мониторинговой деятельности в 2024 году Роскачество провело исследования более 1,5 тыс. товаров в 47 категориях. По итогам года в нашей стране более 260 товаров имеют российский Знак качества. Среди категорий—лидеров по уровню качества — сметана, молоко ультрапастеризованное, мука и гречка.

В числе главных событий в агросекторе можно отметить развитие рынка органической продукции. В начале года правительством был утвержден план мероприятий по реализации Стратегии развития производства органической продукции в РФ до 2030 года. Сейчас выдано более 580 органических сертификатов. 53 субъекта РФ имеют статус «органических». Отечественная органика и «зеленая» продукция вышли на международные рынки. В Китае работает уже два представительства Центра развития компетенций в области органической и «зеленой» продукции Роскачества.

Большая история успеха — это отечественное виноделие. Результаты ежегодного исследования «Винный гид России» демонстрируют рост качества во всех категориях вина в среднем на 11,8%. Не удивительно, что 59% россиян положительно оценивают качество российского вина. Важно продолжать концентрировать внимание на усилении позиций отечественных производителей в агросекторе, предоставлять им необходимую поддержку на всей цепочке: от производства до продвижения.

Новое время определяет и новый образ работников в АПК. Помимо неизменной экспертности и профессионализма в профильной сфере, необходимы навыки в цифровой среде и высокое качество управленческих процессов для повышения эффективности производства и его оптимизации.