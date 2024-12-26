Цифровое фермерство

В рамках развития АПК в России формируется новая перспективная сфера — цифровые агротехнологии. Сегодня в стране насчитывается свыше 400 агротехнологических стартапов. Решения включают вертикальные сити-фермы, платформы для точного земледелия, улучшения урожайности, оптимизации рыболовства. Часть таких проектов уже выходит на международный рынок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Цифровые технологии могут существенно увеличить потенциал сельского хозяйства. Агрохолдингам необходимы платформы для обработки, хранения данных и принятия решений на их основе. Такие платформы, например, могут помочь использовать сведения, получаемые из решений для точного земледелия с прогнозами объемов и сроков созревания урожая. Эта информация позволит предсказать количество техники, необходимое для уборки, при этом избыточную технику можно сдать в аренду, а недостаточную — заказать, говорится в исследовании. Аналитики рынка видят перспективы в едином анонимном банке данных, который позволит участникам рынка обмениваться сведениями, например, о полях и урожайности, друг с другом. В США применение информационных технологий в земледелии помогло повысить урожайность на 5–10% и уменьшить потребность в средствах производства на 15–20%. В России к 2030 году, по опубликованным данным, подобные решения могли бы обеспечить прирост производительности труда на 15,6%, увеличить объемы производства в зависимости от типа предприятия на 3–5%, снизить себестоимость на 5–20%. Дополнительный доход от внедрения цифровых технологий в АПК в России эксперты оценивают от 800 млрд руб. в год.

Российский АПК уже становится все более цифровым, отмечают эксперты РСХБ. По их оценкам, общая инвестиционная потребность рынка в отечественных решениях в сфере агротеха превышает 3,5 млрд руб., а количество стартапов в этой области увеличивается примерно на 20% ежегодно в последние несколько лет. Среди последних трендов в отрасли эксперты РСХБ выделяют увеличение объема инвестиций в биотехнологии и робототехнику, внедрение технологии ИИ, машинного обучения и 5G, которые позволяют пользователю становится наблюдателем, а не работником «в полях», а также создание решений на базе технологий блокчейн для отслеживания продовольственных цепочек.

Новые решения

В России, по оценкам РСХБ, сегодня работает свыше 400 агротехнологических стартапов. Как отмечают эксперты, страна выделяется по таким показателям, как инвестиционная привлекательность, взаимодействие с ключевыми институтами развития, меры поддержки и научный потенциал, производственные мощности и регуляторная среда процесса регистрации новых решений.

В числе перспективных российских разработок в области агротеха — вертикальные сити-фермы, сервис для оптимального размещения сельскохозяйственных культур на полях на основе Big Data, программа на базе нейронных сетей, определяющая состояние яблони по фотографии листа дерева, платформа по картированию урожайности в режиме реального времени. В последнем случае датчики устанавливаются на комбайн и получают данные с конкретного участка поля, что позволяет аграриям экономить на удобрениях.

Ряд разработок, отмечают эксперты, опережает даже иностранные аналоги. Например, есть технология, которая анализирует степень роста растений, виды и стадии развития вредителей. Исходя из этих данных, биолаборатория выращивает необходимую популяцию энтомофагов — специальных насекомых — ко времени обработки поля. Затем их распыляют с помощью дронов. Созданная в России платформа для точного земледелия позволяет повышать урожайность, оптимизировать расход гербицидов и контролировать густоту посевов, используя автоматический облет полей и нейронную сеть. В мире среди подобных решений эту платформу отличает наиболее высокая степень готовности.

Сфера применения технологий не ограничивается земледелием и растениеводством. Так, одно из российских решений направлено на совершенствование процессов в рыбопромышленной отрасли. Речь идет о технологии акустической приманки, когда крупнотоннажный флот преследует сравнительно небольшие группы рыб. Охота на заранее подготовленный косяк помогает быстрее закрыть квоту, повышает эффективность вылова, снижает профессиональные риски для личного состава, и способствует сокращению себестоимости выловленного продукта более чем в два раза.

При этом российский агротех стремительно завоевывает не только внутренний, но и международный рынок. Так, при поддержке РСХБ российский производитель вертикальных ферм — победитель банковского конкурса стартапов — реализовывает проекты по выращиванию огурцов и томатов в Арктике и на Дальнем Востоке, и сейчас компания выходит в страны Ближнего Востока, где традиционное земледелие затруднено из-за жаркого климата. А в рамках кейс-чемпионата Россельхозбанка восемь студенческих команд работают над развитием государственной цифровой экосистемы для АПК Бразилии. Конкретные цифровые продукты для аграриев две команды финалистов представят Минсельхозу Бразилии.

Поиск разработчиков

На мировом и российском агротех-рынке продолжается тенденция на заказную разработку и создание самостоятельных продуктов для решения задач АПК. Небольшие компании и стартапы на базе агрохолдингов создают самостоятельные продукты для выхода на рынок независимо от материнской компании.

Следуя рыночным трендам, РСХБ также реализует комплекс мероприятий для развития инноваций в сельском хозяйстве. Для развития идей, кадров и продуктов в банке существует несколько профильных проектов как для начинающих руководителей стартапов, так и для инвесторов. В их числе «АгроИнвест Клуб» — сообщество опытных инвесторов с инструментами для профессионального нетворкинга и поддержки перспективных идей.

Участие в «АгроИнвестКлубе» помогает инвесторам и компаниям, заинтересованным в цифровизации бизнеса, получить доступ к эксклюзивной аналитике и актуальным исследованиям рынка, узнать о мерах поддержки. А представители стартапов, в свою очередь, смогут презентовать потенциальным инвесторам и партнерам цифровые решения для АПК для дальнейшего сотрудничества с агробизнесом, а также получить экспертизу от специалистов отрасли и привлечь инвестиции. Участие в «АгроИнвест Клубе» приняло более 120 инвесторов, и за время проекта создано более 300 стартапов.

Агротех-решения также пилотируются по результатам акселерационных программ для школьников и студентов, хакатонов и регулярных конкурсов, после чего созданные продукты находят применение на предприятиях АПК. Так, в рамках последнего «Агротех-лагеря», созданного Россельхозбанком в партнерстве с всероссийским детским центром «Смена», были представлены проекты по производству грибного мицелия на основе нового типа оборудования, ускоряющего процесс и улучшающего качество финального продукта, датчик отслеживания состояния сена и растений, проект производства экокожи из грибного мицелия, а также проект сити-фермы, выращивающей технические и пищевые цветы.

По оценкам РСХБ, сегодня 93% всех агротех-стартапов в России, которые имеют готовый коммерческий продукт, прошли либо через акселерационные программы банка, либо были участниками «АгроИнвест Клуба». Под эгидой банка также сформировано стартап-сообщество «Агрокод», нацеленное на ускоренное развитие агротех-технологий. Сегодня это коммьюнити объединяет свыше 2 тыс. IT-специалистов, агротех-предпринимателей, представителей институтов развития и аграрных компаний.

Илья Вадимов