Собственный сбор

Виноделие в последние годы закрепилось в числе наиболее растущих и перспективных отраслей российского АПК. Предприятия продолжают наращивать производство, и отечественные вина расширяют долю на полках, тесня импорт. Динамику связывают с улучшением технологии производства, расширением продуктовой линейки и мерами господдержки. На этом фоне возникает и потребность в актуальных инструментах для измерения показателей развития отрасли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Российское вино укрепляет позиции на внутреннем рынке, вытесняя иностранные напитки, отмечает первый заместитель председателя правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. По ее словам, в розничных сетях в ноябре на российские вина уже приходится более 57% продаж, а в ближайшие три года их доля может вырасти до 70%. С учетом господдержки, потенциала роста потребления и замещения доли импорта виноделие останется инвестиционно привлекательной отраслью как минимум на ближайшие пять лет, считает она.

Темпы роста производства вина остаются высокими. По данным Федеральной службы по контролю за алкогольным и табачным рынками, в январе—сентябре 2024 года выпуск тихих вин в России увеличился на 8% год к году, до 24 млн дал. Производство игристых вин выросло на 27,6%, до 11,1 млн дал, а выпуск ликерных вин — почти в полтора раза, до 895,1 тыс. дал.

По словам заместителя министра сельского хозяйства Марины Афониной, в 2024 году при закладке 6 тыс. га новых виноградников их общая площадь увеличится до 107 тыс. га. Ожидаемый урожай в этом году — более 800 тыс. тонн. Основные винодельческие регионы — Краснодарский край, Крым и Дагестан. При этом виноделие активно распространяется по всей стране. Виноград уже выращивается в Башкирии и Воронежской области, а вино выпускается в Мурманске. Объем импорта вина, по данным Федеральной таможенной службы, за первые десять месяцев 2023 года снизился на 33% год к году, а экспорт российских вин растет, в том числе в такие страны, как Китай и Турция.

Эволюция вкуса

По словам Ирины Жачкиной, результаты российских виноделов связаны в том числе с улучшением технологии производства и расширением продуктовой линейки. По данным экспертов «Винного гида России», производители в последнее время наращивают выпуск тихих белых и розовых вин с меньшим содержанием сахара. Полусладкое красное, которое прежде занимало лидирующие позиции в ассортименте, уступает позиции.

Эксперты Роскачества связывают тенденцию с трендом запроса покупателей на менее крепкие вина, а также постепенным отказом потребителя от высокого содержания сахара в вине. Высокая доля красного полусладкого, отмечают эксперты, в основном была связана с тем, что основные объемы российских вин позиционировались в самой низкой ценовой группе. Развитие виноделия в сочетании с мерами господдержки позволяет виноделам свободнее чувствовать себя в нише от 500 руб. до 1 тыс. руб., где у покупателя уже другие предпочтения, указывают эксперты.

Другой тренд — заметное увеличение выпуска портвейнов. По данным Роскачества, выпуск таких вин в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в два раза. И именно портвейны растут быстрее всего внутри категории ликерных вин. Эксперты Роскачества связывают рост производства портвейнов с возвращением интереса покупателей к качественным крепленым винам, а также ожидают дальнейшее увеличение спроса на портвейны, в том числе дорогих, марочных и коллекционных категорий. По оценкам Роскачества, российские портвейны в том числе могут успешно конкурировать с импортом по цене. Так, портвейн из Португалии может стоить на уровне коллекционного российского — 1,5–2 тыс. руб. за бутылку.

Уже устойчивой тенденцией стал опережающий рост производства игристых вин. По данным Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка, с 2018 года объемы производства игристых вин выросли на 54%, что соответствует растущему спросу. Аналитики центра отмечают устойчивый спрос на игристые вина, особенно в среднем ценовом сегменте до 2 тыс. руб., а также рост продаж в высоком ценовом и сегменте выше среднего, что говорит об интересе потребителей к отечественным винам класса люкс.

Эксперты «Винного гида России» прогнозируют дальнейшее перераспределение на рынке игристых в пользу российских брендов. Если в 2023 году доля российского игристого в натуральных продажах в ритейле была 62%, то в этом году превысила 75%. Заметный рост, в частности, отмечается в категориях брют и экстра-брют. Также эксперты видят перспективы развития местного производства вино Верде или игристого в стиле Prosecco. Так, виноград сорта Глера, из которого выпускается итальянское Prosecco, в России уже занимает около 150 га молодых посадок.

В Россельхозбанке связывают бурный рост российского виноделия с поддержкой со стороны государства и бизнеса. Виноделам предлагаются специальные инструменты развития бизнеса. Так, РСХБ предлагает производителям кредитование по ставке не более половины ключевой плюс 2 процентных пункта. Кредитные средства можно направить на покупку саженцев, на финансирование работ, которые улучшат состояние виноградника, на создание питомников для производства посадочного материала, на удобрения. Кроме того, у виноделов есть доступ к лизингу, который помогает сократить затраты на приобретение оборудования, способствует снижению налоговой нагрузки и предоставляет гибкость платежей, что особенно критично для сезонного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Оценка развития

В Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) в число приоритетных направлений работы по развитию отрасли включают продвижение концепции вин защищенных наименований. Добиться этого планируется в том числе через паспортизацию виноградников, декларирование урожая и отслеживание объема произведенного виноматериала. Кроме того, в АВВР выступают за снятие ограничений на рекламу российского вина, отмечая, что рост коммуникативных возможностей — залог внедрения вина в культурный код российского потребителя.

В РСХБ отмечают, что для виноделия был бы востребован индикатор развития отрасли по аналогии с Доктриной продовольственной безопасности, которая позволяет оценить уровень самообеспеченности АПК по основным продуктам питания. Для этого Центр отраслевой экспертизы РСХБ предложил ввести Индекс здоровья виноделия, который состоит из четырех ключевых индикаторов.

Первый — доля российского вина на полках магазинов с обозначением амбициозной цели по достижению показателя в 90%. Второй — уровень самообеспеченности виноградниками. «Этот параметр напрямую влияет на предыдущий. Ведь чем больше собственных насаждений, тем больше может производиться российского вина»,— отмечают в РСХБ. Пока уровень самообеспеченности виноградниками отстает от планового показателя в 90%.

Третий параметр — цена. Сегодня стоимость российского вина в сравнении с импортом ниже, что дает отечественным виноделам преимущество при наращивании производства и продаж. Но в РСХБ отмечают, что ценовой разрыв между отечественными и импортными винами сократился с 20% до 13%. Четвертый параметр — ассортиментный ряд, для которого РСХБ предлагает установить цель 50%.

Как считают в РСХБ, оценка динамики изменений составляющих Индекса здоровья виноделия позволит приоритизировать распределение ресурсов, концертируя их на точках роста, совершенствовать действующие инструменты поддержки и внедрять новые.

Илья Вадимов