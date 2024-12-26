О результатах 2024 года, позиции ключевого института развития АПК и новых задачах отрасли рассказывает председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

Россельхозбанк, как и вся аграрная отрасль, успешно завершает год. Наш кредитный портфель в АПК превышает 2 трлн руб. За все время работы мы направили сельхозпроизводителям 17 трлн руб., профинансировав более 6 тыс. инвестпроектов. Наша поддержка помогла возродить в стране садоводство, бройлерное птицеводство, свиноводство, тепличное овощеводство.

В общем есть чем гордиться, и эта энергия предыдущих успехов вдохновляет нас на новые. Сегодня у АПК очень много задач, в решении которых мы намерены активно помогать.

Во-первых, агросектору для динамичного развития нужно все больше высококвалифицированных кадров. Причем как «синих воротничков»: агрономов, зоотехников, механизаторов, так и «белых»: маркетологов, IT-специалистов, проджект-менеджеров.

Во-вторых, в фокусе внимания государства — развитие селекции и генетики. Поскольку мы до сих пор зависим от иностранных семян и генетического материала. Я уверен, нам не понадобятся десятилетия, чтобы закрыть этот вопрос. Опыт успешного возрождения АПК за короткое время — наша «дорожная карта».

И еще одна важная задача — повышение привлекательности агросектора. Мы стремимся к тому, чтобы аграрные профессии были такими же модными и престижными, как, например, IT-специальности. Собственно, поэтому уже второй год подряд создаем рейтинг лучших управленцев и специалистов АПК. Чтобы вся страна знала и гордилась теми, кто каждый день обеспечивает нас вкуснейшими продуктами.