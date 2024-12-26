Руководители АПК

|IT-директор
|Место
|ФИО
|Компания
|Должность
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Усик Сергей Вячеславович
|ПАО «Абрау-Дюрсо»
|Директор по информационным технологиям
|2
|Беляев Владислав Михайлович
|ПАО «Группа Черкизово»
|Директор по информационным технологиям, член правления
|3
|Серяпин Павел Сергеевич
|ООО «УК РОСТ»
|Директор по ИТ
|4
|Меркулов Сергей Сергеевич
|ГК «Агроэко»
|Директор по информационным технологиям и цифровой трансформации
|Главный агроном
|Производство удобрений и средств защиты растений
|1
|Литвинцев Павел Алексеевич
|ООО «Агрис»
|Генеральный директор
|Рыбохозяйственный комплекс
|1
|Данильчук Юрий Анатольевич
|ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром»
|Главный рыбовод
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Прыткова Любовь Петровна
|ООО «АПХ ЭКО-культура»
|Директор производственного департамента—главный агроном
|2
|Стрелецкий Александр Михайлович
|ООО «Сибирская Нива»
|Главный агроном
|3
|Одинцова Анастасия Михайловна
|Экоферма «Клубника от Наташи»
|Главный агроном экофермы
|4
|Фещенко Егор Сергеевич
|ООО МЖК «Альва-фарм»
|Главный агроном
|5
|Спирин Сергей Алексеевич
|АО «Агрофирма Птицефабрика «Сеймовская»»
|Директор по производству
|6
|Медведев Андрей Евгеньевич
|ООО «ССЦ Золотой Початок — Павловский»
|Директор по растениеводству
|7
|Васильев Андрей Анатольевич
|ООО «Возрождение»
|Главный агроном
|8
|Богомолов Алексей Александрович
|АО «Птицефабрика Боровская»
|Главный агроном отдела управления по работе с доченими обществами
|9
|Выскубова Раиса Николаевна
|ООО «УК РОСТ»
|Заместитель директора по агротехнологиям
|10
|Дружук Александр Владимирович
|ПАО «Абрау-Дюрсо»
|Агроном-энтомолог
|11
|Шарко Руслан Алексеевич
|ГК «Агроэко»
|Директор по растениеводству
|12
|Тухфатуллов Рамиль Нургалиевич
|ООО «Чеботаевка»
|Главный агроном
|13
|Горохов Сергей Александрович
|АО «Племзавод Шойбулакский»
|Начальник цеха растениеводства
|14
|Оганесян Степан Керопович
|ООО МАНО
|Главный агроном
|15
|Новиков Руслан Валентинович
|АО «Новая Голландия»
|Главный агроном
|16
|Жебелевский Иван Борисович
|ООО «СП Ситниковское»
|Главный агроном
|17
|Мамонов Сергей Николаевич
|ООО «Амурагрокомплекс»
|Заместитель генерального директора—главный агроном
|18
|Гурнов Михаил Алексеевич
|ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
|Директор по животноводству
|Директор по логистике
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Субботин Евгений Викторович
|ПАО «Группа Черкизово»
|Директор по закупкам, логистике и поставкам, член правления
|2
|Фролов Иван Валерьевич
|ПАО «Абрау-Дюрсо»
|Директор по логистике
|3
|Михайлов Андрей Сергеевич
|ООО «Голд Грейн»
|Директор по логистике
|4
|Кармишина Екатерина Викторовна
|ГК «Агроэко»
|Директор департамента логистики
|5
|Рубанов Сергей Николаевич
|ООО «Торговый дом РОСТ»
|Директор по логистике
|Директор по маркетингу и/или коммуникациям
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Сулейманова Ирина Ягфаровна
|ООО «Азбука сыра»
|Руководитель департамента маркетинга
|2
|Василенко Юрий Владимирович
|ООО «Микпром»
|Руководитель отдела маркетинга и рекламы
|Производство удобрений и средств защиты растений
|1
|Романовская Анастасия Геннадьевна
|ООО «Листерра»
|Руководитель отдела маркетинга и экспорта
|Рыбохозяйственный комплекс
|1
|Королев Никита Михайлович
|ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром»
|Директор по маркетингу
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Обухова Юлия Владимировна
|ООО «Дербентская винодельческая компания»
|Директор по маркетингу
|2
|Закускин Александр Андреевич
|ООО «ССЦ Золотой Початок — Павловский»
|Директор департамента GR и стратегических коммуникаций
|3
|Дмитриев Василий Игоревич
|ПАО «Абрау-Дюрсо»
|Директор по маркетингу
|4
|Сиразетдинова Алина Сагитовна
|ООО «Дербентская винодельческая компания»
|Директор по коммуникациям
|5
|Соляник Василий Михайлович
|ООО «УК РОСТ»
|Директор по маркетингу
|6
|Новинкин Алексей Александрович
|ГК «Агроэко»
|Директор по связям с общественностью
|7
|Синицына Ирина Анатольевна
|ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг»
|Директор по коммуникациям
|Директор по персоналу
|
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Тепеницына Екатерина Владимировна
|АО «Новая Голландия»
|Директор по персоналу
|2
|Хайруллина Ольга Сергеевна
|ПАО «Группа Черкизово»
|Директор по персоналу и организационному развитию, член правления
|3
|Шакирова Оксана Викторовна
|ООО «УК Ростагро»
|Директор по персоналу
|4
|Васильева Ольга Алексеевна
|ООО «Амурагрокомплекс»
|Заместитель генерального директора по персоналу
|5
|Фёдорова Светлана Николаевна
|АО «Птицефабрика Боровская»
|Начальник отдела управления персоналом
|Сервис (услуги обучения, экскурсии, консультации)
|1
|Валуева Ольга Андреевна
|ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо»
|Директор по персоналу
|Коммерческий директор / директор по развитию
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Кирьянова Татьяна Владимирова
|ООО «Азбука сыра»
|Начальник коммерческого департамента
|2
|Малов Роман Николаевич
|ОАО «Ядринмолоко»
|Коммерческий директор
|Производство удобрений и средств защиты растений
|1
|Григорьев Виктор Викторович
|АО «Фирма Август»
|Директор по взаимодействию с органами государственной власти
|Рыбохозяйственный комплекс
|1
|Соломатина Елена Борисовна
|ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром»
|Коммерческий директор
|2
|Оксаниченко Ирина Владимировна
|АО «Кала-Ранта»
|Коммерческий директор
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Иванцов Александр Михайлович
|АО «Агрофирма Птицефабрика «Сеймовская»
|Директор по коммерции
|2
|Гарниш Оксана Валентиновна
|ООО «Торговый дом РОСТ»
|Директор торгового дома
|3
|Заков Олег Леонидович
|ПАО «Группа Черкизово»
|Директор по продажам и маркетингу, член правления
|4
|Бочарова Мария Сергеевна
|ООО «АПХ ЭКО-культура»
|Первый вице-президент
|5
|Королюк Ольга Николаевна
|АО «Птицефабрика Комсомольская»
|Коммерческий директор
|6
|Алексеев Дмитрий Игоревич
|ГК «Агроэко»
|Коммерческий директор
|7
|Мамаев Ренат Римович
|АО «ХК Чистополье»
|Учредитель
|8
|Гончаров Денис Викторович
|ООО «Гранолюкс»
|Исполнительный директор
|9
|Петько Олег Юрьевич
|ПАО «Абрау-Дюрсо»
|Коммерческий директор
|Руководитель предприятия
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Вильгоцкий Александр Николаевич
|ОАО «Сыродел»
|Генеральный директор
|2
|Ломакина Ольга Геннадьевна
|ООО «Агрофирма»
|Генеральный директор
|3
|Чувакин Михаил Владимирович
|ООО «Роял Кейк»
|Генеральный директор
|4
|Альпет Алексей Владимирович
|ООО «Эко-фабрика Сибирский кедр»
|Учредитель
|5
|Соколова Наталья Александровна
|ООО Фирма «Торговый дом Ярмарка»
|Генеральный директор
|6
|Володарский Никита Алексеевич
|АО «Серовский гормолзавод»
|Управляющий
|7
|Фатыхов Алексей Ринатович
|ООО «Азбука сыра»
|Генеральный директор
|8
|Чувакин Михаил Владимирович
|ООО «Роял Кейк»
|Генеральный директор
|9
|Черных Сергей Иванович
|ЗАО «Сернурский сырзавод»
|Руководитель
|10
|Злобин Алексей Сергеевич
|ОАО «Янтарь»
|Генеральный директор
|11
|Попов Владислав Юрьевич
|ООО «Вурнарский мясокомбинат»
|Директор
|12
|Белоусов Евгений Вячеславович
|ООО ЯРСК
|Генеральный директор
|13
|Шармазанов Виталий Шаликоевич
|ООО «Компания Витал Продукт»
|Генеральный директор
|14
|Говорин Василий Валерьевич
|ООО «Саянский бройлер»
|Директор обособленного подразделения «Иркутское»
|15
|Куделя Владимир Владимирович
|ООО «Деревенское молочко»
|Директор
|Производство удобрений и средств защиты растений
|1
|Вовк Андрей Михайлович
|ООО «ФосАгро-Регион»
|Генеральный директор
|Рыбохозяйственный комплекс
|1
|Миронова Светлана Игоревна
|ООО «Рыба Заполярья»
|Генеральный директор
|2
|Литвиненко Александр Яковлевич
|ООО «Тымлатский рыбокомбинат»
|Генеральный директор
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Шулыгин Петр Валентинович
|ООО «Возрождение»
|Руководитель предприятия
|2
|Пономарев Владимир Сергеевич
|ООО «СП Ситниковское»
|Директор
|3
|Кошилов Михаил Анатольевич
|ООО «СП Голышмановское»
|Директор
|4
|Нейфельд Юрий Рудольфович
|ООО «Заводоуковский элеватор»
|Генеральный директор
|5
|Несват Евгений Георгиевич
|АО «Птицефабрика Боровская»
|Начальник отдела управления делами
|6
|Муленкова Тамара Борисовна
|ООО «НК Лотос»
|Генеральный директор
|7
|Фомин Евгений Викторович
|ООО «Хлебинка»
|Директор
|8
|Жибуль Андрей Николаевич
|ООО «Ставропольский бройлер»
|Генеральный директор
|9
|Рудаков Александр Сергеевич
|ООО «АПХ ЭКО-культура»
|Президент
|10
|Толмачева Ирина Геннадьевна
|ООО «ПсковАгроИнвест»
|Генеральный директор
|11
|Хабибуллин Олег Вахалиевич
|ООО «Агропромышленный комплекс имени Ленина»
|Управляющий
|12
|Идиатуллин Хасиятулла Семигуллович
|ООО АСК
|Генеральный директор
|13
|Тунева Ольга Валерьевна
|ООО «Агрофирма Победа»
|Директор
|14
|Сверчков Алексей Вадимович
|ФКП «Курская биофабрика»
|Временно исполняющий обязанности директора
|15
|Романовский Александр Ростиславович
|ООО «Саянский бройлер»
|Генеральный директор
|16
|Седов Леонид Константинович
|АО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская»»
|Президент
|17
|Вяткина Любовь Павловна
|ООО «Новопышминское»
|Генеральный директор
|18
|Ткачев Алексей Иванович
|ООО «Мерси трейд»
|Управляющий
|19
|Широнин Николай Леонидович
|ООО «СХП Дружба»
|Директор
|20
|Топчиева Айгуль Хармановна
|ООО «Агросервис»
|Директор
|21
|Гехт Марк Андреевич
|ООО «Русид»
|Генеральный директор, управляющий партнер
|22
|Романовская Кристина Федоровна
|ООО «ПХ Лазаревское»
|Глава агрохолдинга
|23
|Аникьев Андрей Анатольевич
|КХ Аникьева А. В.
|Глава хозяйства
|24
|Недужко Андрей Михайлович
|АО «Агрохолдинг Степь»
|Генеральный директор
|25
|Казаков Александр Александрович
|СХПК «Присухонское»
|Председатель
|26
|Кряков Александр Владимирович
|ООО «Авангард»
|Директор
|27
|Хохряков Анатолий Григорьевич
|АО «Ошмес»
|Генеральный директор
|28
|Абелян Юрий Абелович
|ООО «Агат-А»
|Директор
|29
|Ключкин Олег Анатольевич
|ООО «Заря»
|Директор
|30
|Демидов Юрий Алексеевич
|ООО «Мордово»
|Генеральный директор
|31
|Минич Владимир Адамович
|СППК «Загорское»
|Собственник и руководитель
|32
|Федоровский Александр Владимирович
|СПК «Левочский»
|Председатель правления
|33
|Комелин Алексей Михайлович
|АО «Племзавод Шойбулакский»
|Директор
|34
|Корюкин Сергей Александрович
|ООО «Агрофирма Русское поле»
|Руководитель
|35
|Маслов Владимир Васильевич
|ГК «Агроэко»
|Председатель совета директоров
|36
|Сидоров Алексей Ильич
|ООО «СХ Наследие»
|Директор
|37
|Омаров Эмиль Омарович
|ООО «Дербентская винодельческая компания»
|Генеральный директор
|38
|Шевелева Ирина Васильевна
|КФХ Шевелева Ирина Васильевна
|Глава КФХ
|39
|Шакуров Руслан Рустамович
|ООО «Агропромышленная компания»
|Директор
|40
|Кияткин Евгений Сергеевич
|ООО «АГРОЭКО-ЮГ»
|Директор мясоперерабатывающего предприятия
|41
|Демидова Светлана Викторовна
|АО «Новая Голландия»
|Генеральный директор
|42
|Ефремов Александр Владимирович
|ГК «Доброфлот»
|Управляющий ГК
|43
|Махиянов Разим Загидович
|ООО «СХП Нерал-Матрикс»
|Генеральный директор
|44
|Шевелев Борис Константинович
|ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром»
|Генеральный директор
|45
|Малышев Артем Юрьевич
|АО НСА
|Генеральный директор
|46
|Новиков Аркадий Арсентьевич
|СХПК СХА «Колхоз Первое Мая»
|Руководитель
|47
|Никитин Андрей Иванович
|ООО «СХП Северный сад»
|Директор
|48
|Ивочкин Максим Викторович
|ООО «Амурагрокомплекс»
|Исполнительный директор
|49
|Святогоров Александр Васильевич
|ООО «Искра»
|Руководитель предприятия
|50
|Батыршин Наиль Валиевич
|ООО «СХП Нерал-Чишмы»
|Директор
|51
|Одинцов Артем Аркадьевич
|Экоферма «Клубника от Наташи»
|Руководитель экофермы
|52
|Апанасевич Михаил Петрович
|ООО «ДМ-Агро»
|Директор
|53
|Баркова Жанна Николаевна
|ООО «Востокинвест»
|Генеральный директор
|Финансовый директор
|Перерабатывающая промышленность и производство продуктов питания
|1
|Мамалаев Вагид Александрович
|ООО «Айсберри-ФМ»
|Финансовый директор
|2
|Васильева Татьяна Андреевна
|АО «Пермский мукомольный завод»
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|3
|Алексашин Алексей Эдуардович
|ЗАО «Ренна-Холдинг»
|Финансовый директор
|4
|Яновская Надежда Юрьевна
|АО «Пятигорский хлебокомбинат»
|Финансовый директор
|5
|Кумановский Андрей Владимирович
|ООО «УК Благо»
|Руководель корпоративных финансов
|6
|Аверкивева Елена Валерьевна
|ООО «Новопышминское»
|Главный бухгалтер
|7
|Пирюгин Николай Сергеевич
|ООО ФФБ
|Финансовый директор
|Производство агротехники
|1
|Мацаков Дмитрий Викторович
|ООО «Комбайновый завод Ростсельмаш»
|Директор по экономике
|Рыбохозяйственный комплекс
|1
|Кудрявцева Ирина Владимировна
|ООО «Форелевое хозяйство Норд-Ост-Рыбпром»
|Финансовый директор
|2
|Рахманова Светлана Николаевна
|ООО «РТФ Диана»
|Главный бухгалтер
|Сельское хозяйство, включая многопрофильные холдинги
|1
|Шацких Елена Николаевна
|ГК «Агроэко»
|Финансовый директор
|2
|Копытова Ольга Александровна
|ООО «Саянский бройлер»
|Заместитель генерального директора по экономике и финансам
|3
|Соболева Елена Евгеньевна
|АО «Агрофирма Птицефабрика Сеймовская»»
|Директор по экономике и финансам
|4
|Михайлова Людмила Ильинична
|ПАО «Группа Черкизово»
|Финансовый директор, член правления
|5
|Дегтярева Елена Владимировна
|АО «Птицефабрика Боровская»
|Финансовый директор
|6
|Куприянова Оксана Геннадьевна
|АО «ППЗ Хабаровский»
|Главный бухгалтер
|7
|Шеховцов Геннадий Викторович
|ООО «Северная Нива Татарстан»
|Первый заместитель регионального директора
|8
|Лежнина Лариса Геннадьевна
|АО «Племзавод Шойбулакский»
|Заместитель директора по финансам
|9
|Хозяшева Анна Игоревна
|ООО «Мерси трейд»
|Финансовый директор
|10
|Бузаева Анастасия Вячеславовна
|ООО «Аграрное объединение Автотрак»
|Финансовый директор
|11
|Петросьянц Софья Борисовна
|АО «Новая Голландия»
|Финансовый директор
|12
|Лапшин Савва Сергеевич
|ООО «НК Лотос»
|Финансовый директор
|13
|Хорохордин Денис Николаевич
|ООО «УК Продимекс Агро»
|Финансовый директор
|14
|Дорошенко Елена Владимировна
|ООО «Племзавод Бугры»
|Финансовый директор
|15
|Сергиенко Андрей Владимирович
|ООО «Агро-Инвест»
|Финансовый директор
|Инноваторы научных разработок. Специальная номинация
|
|1
|Барышников Николай Владимирович
|ООО «АПХ ЭКО-культура»
|Директор департамента инновационных разработок
|2
|Захарова Жанна Романовна
|ИП ГКФХ Алыева Надежда Александровна
|Инноватор научных разработок
|3
|Роговцев Алексей Владимирович
|ПАО МТС
|Руководитель департамента «Геосервисы»
|4
|Букин Андрей Николаевич
|Общественный благотворительный фонд «Природа и дети»
|Председатель
|5
|Шмелев Михаил Сергеевич
|СПОТРК «Горизонт»
|Председатель совета
|6
|Гречаный Александр Николаевич
|ООО «Управляющая компания Агрохолдинг «Белозорие»»
|Заместитель генерального директора по взаимодействию с органами государственной власти
|Лидеры агрообразования. Специальная номинация
|
|1
|Мусьял Александр Вячеславович
|ФГБОУ ВО «Курский государственный аграрный университет им И. И. Иванова»
|Ректор
|2
|Жидков Сергей Александрович
|ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет
|И. о. ректора
|3
|Исайчев Виталий Александрович
|ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина»
|Ректор, доктор сельскохозяйственных наук, профессор
|4
|Брацихин Андрей Александрович
|ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный аграрный университет»
|Ректор
|5
|Садов Артем Александрович
|ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
|Доцент кафедры «Технологические и транспортные машины», заместитель декана по научной работе
|6
|Малиновская Екатерина Евгеньевна
|ФГБОУ ВО «Верхневолжский ГАУ»
|Ректор
|7
|Черепанова Ольга Васильевна
|ФГУП ВО «Алтайский государственный аграрный университет»
|Доцент
|8
|Харлап Светлана Юрьевна
|ФГБОУ ВО «Уральский государственный аграрный университет»
|Декан факультета среднего профессионального образования
|9
|Янкин Сергей Алексеевич
|ГБПОУ ПО «Псковский агротехнический колледж»
|Директор
|10
|Мураев Александр Николаевич
|ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»
|Директор
|11
|Мигулев Павел Иванович
|ФГБОУ ВО «Тверская ГСХА»
|Ректор
|Молодые руководители АПК. Специальная номинация
|
|1
|Момотова Анна Васильевна
|СППССОК «Вятское фермерство»
|Председатель
|2
|Гильмуллин Федор Александрович
|ООО «Лазаревское Тех»
|Генеральный директор
|3
|Корелов Александр Евгеньевич
|ООО «Агроальянс Инвест»
|Директор
|4
|Галанин Александр Юрьевич
|ООО «Кольцовское»
|Заместитель директора
|5
|Дзевульский Александр Александрович
|АО «Губкинагроснаб»
|Директор
|6
|Шершаков Павел Игоревич
|ООО «АПК «Ресурс»
|Директор
|7
|Доставалов Егор Александрович
|Экоферма «Гусиная Столица»
|Глава КФХ
|8
|Кузнецов Олег Олегович
|ООО «АПП Грешнево»
|Управляющий
|9
|Филинков Иван Владимирович
|ИП Филинков Иван Владимирович
|Глава КФХ
|10
|Клещев Евгений Владимирович
|ИП Глава КФХ Клещев Евгений Владимирович
|Глава КФХ
|Фермеры и предприниматели. Специальная номинация
|
|1
|Маслов Евгений Викторович
|ООО «ЭкоХлеб»
|Учредитель компании
|2
|Федоренко Николай Владимирович
|ИП Федоренко Н. В.
|Руководитель
|3
|Лиханова Вера Петровна
|КФХ Лиханова Вера Петровна
|Глава КФХ
|4
|Хвесюк Юлия Николаевна
|КФХ «Наша Ягодка»
|Глава КФХ
|5
|Одинцов Артем Аркадьевич
|Экоферма «Клубника от Наташи»
|Руководитель экофермы
|6
|Сегаль Ольга Георгиевна
|«Григорьевские сады»
|Управляющий плодово-ягодными садами
|7
|Чуев Виталий Александрович
|Глава КФХ Чуев Виталий Александрович
|Руководитель развития
|8
|Щепетьев Алексей Иванович
|Био-Хутор Петровский
|Руководитель предприятия
|9
|Шкляева Ольга Виталиевна
|Ассоциация фермеров Удмуртской Республики
|Руководитель
|10
|Берстенев Валерий Анатольевич
|ИП К(Ф)Х Берстенев В. А.
|Глава КФХ
|11
|Савчиц Мария Юрьевна
|ИП К(Ф)Х Савчиц Мария Юрьевна
|Руководитель
|12
|Сурначёв Евгений Евгеньевич
|Дивеевская сыроварня Евгения Сурначева
|Глава КФХ
|13
|Варнина Анастасия Викторовна
|Семейная ягодная ферма «БерриДомой»
|Руководитель
|14
|Кабанов Георгий Алексеевич
|ИП КФХ Кабанов Георгий Алексеевич
|Глава
|15
|Немыкин Вадим Андреевич
|КФХ Немыкин Вадим Андреевич
|Глава КФХ
|16
|Фучкина Любовь Ивановна
|ИП КФХ Фучкина Любовь Ивановна
|Глава КФХ
|17
|Шарстук Александр Геннадьевич
|КФХ Шарстук А. Г.
|Глава КФХ
|18
|Кочкин Александр Александрович
|ИП КФХ Кочкин Александр Александрович
|Глава хозяйства
|19
|Ляшенко Сергей Николаевич
|КФХ Ляшенко Сергей Николаевич
|Глава КФХ
|20
|Лаптева Мария Андреевна
|ИП ГКФХ Лаптева МА
|Глава КФХ
|21
|Васильев Михаил Сергеевич
|«Лавка Кузюка»
|Директор
|22
|Попова Анна Александровна
|ИП ГКФХ Попова Анна Александровна
|Глава КФХ
|23
|Жежель Наталья Николаевна
|КФХ Жежель Наталья Николаевна
|Глава КФХ
|24
|Суворов Николай Александрович
|КФХ Суворов Николай Александрович
|Глава КФХ
|25
|Павлюк Денис Петрович
|ИП ГКФХ Павлюк Д. П.
|Председатель
|26
|Ганюта Ольга Владимировна
|ООО «Группа компаний Агроальянс»
|Директор
|27
|Голичков Владимир Александрович
|ИП ГКФХ Голичков В. А.
|Глава КФХ
|28
|Драп Иван Иванович
|ИП КФХ Драп Иван Иванович
|Глава КФХ
|29
|Минеев Олег Владимирович
|КФХ Минеев Олег Владимирович
|Глава КФХ
|30
|Лысак Михаил Николаевич
|ИП ГКФХ Лысак Михаил Николаевич
|Руководитель
|31
|Васичев Сергей Иванович
|КФХ Васичев Сергей Иванович
|Глава КФХ
|32
|Баранов Александр Юрьевич
|КФХ Баранов Александр Юрьевич
|Глава КФХ
|33
|Белоусов Андрей Матвеевич
|ИП КФХ Белоусов Андрей Матвеевич
|Глава КФХ
|34
|Отляков Валерий Петрович
|ИП КФХ Отляков Валерий Петрович
|Глава КФХ
|35
|Голубева Ирина Ивановна
|«Тут жмут Сыродавленное масло»
|Руководитель
|36
|Башкова Лилия Александровна
|СПССПК «Сыроварня Котельниково»
|Председатель
|37
|Ефименко Роман Петрович
|КФХ Ефименко Роман Петрович
|Руководитель
|38
|Гречищев Сергей Александрович
|КФХ Гречищев Сергей Александрович
|Глава
|39
|Зайцев Юрий Александрович
|ИП Зайцев Юрий Александрович
|Индивидуальный предприниматель
|40
|Рыбальченко Максим Олегович
|ИП Рыбальченко М. О.
|Руководитель предприятия
|41
|Козлова Екатерина Викторовна
|ИП Козлова Е.В.
|Директор
|42
|Туманов Антон Александрович
|ГКФХ Туманов Антон Александрович
|Глава КФХ
|43
|Максимова Лариса Вадимовна
|ИП Максимова Лариса Вадимовна
|Директор
|44
|Толстых Игорь Александрович
|КФХ Толстых Игорь Александрович
|Глава КФХ
|45
|Плохих Анастасия Викторовна
|КФХ Плохих Анастасия Викторовна.
|Глава КФХ
|46
|Березнюк Илья Александрович
|Agro and Food Communications
|Управляющий партнер
|47
|Максимов Александр Владимирович
|ИП Максимов А. В.
|Директор
|48
|Зубкова Елена Юрьевна
|ИП Зубкова Елена Юрьевна
|Индивидуальный предприниматель
|49
|Дамчеев Байгалма Зориктуевна
|ИП ГК(Ф)Х Дамчеева Байгалма Зориктуевна
|Глава
|50
|Казарян Бенямин Климентович
|ИП Казарян Бенямин Климентович
|Руководитель
|51
|Литвинов Владимир Владимирович
|КФХ Литвинов Владимир Владимирович
|Глава КФХ
|52
|Лисицын Андрей Григорьевич
|КФХ Лисицын Андрей Григорьевич
|Руководитель