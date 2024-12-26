Руководители АПК

В 2023 году впервые вышел специализированный отраслевой рейтинг руководителей АПК «Соль земли», который собрал около 600 топ-менеджеров этой сферы. В этом году Ассоциация менеджеров при поддержке Россельхозбанка вновь составила отраслевой рейтинг лучших управленцев агропромышленного комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В этом году рейтинг снова включает в себя восемь основных направлений для руководителей разных блоков: от руководителя предприятия до руководителей подразделений — и четыре специальные номинации для лидеров агрообразования, молодых руководителей АПК, инноваторов научных разработок и фермеров.

Методология отбора лауреатов основана на принципе «лучшие выбирают лучших»: в ходе экспертного голосования кандидаты оценивают успехи коллег в своих номинациях. В рейтинге приняли участие более 500 человек, среди кандидатов 64% мужчин и 36% женщин. Подать заявку и голосовать в своей номинации могли IT-директора, главные агрономы, директора по логистике, руководители агропромышленных предприятий, директора по маркетингу и коммуникациям, директора по персоналу, финансовые директора, директора по развитию и коммерции и участники специальных номинаций.

Формирование рейтинга происходило в несколько этапов: подача заявок, онлайн-голосование, расчет интегральной оценки и публикация результатов. Среди основных критериев оценки — значимые достижения в бизнесе самой кампании за прошедший период и непосредственный вклад кандидата в ее развитие.