Топ-10 производителей виски в России за январь—ноябрь 2024 года

Место Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%) 1 Novabev Group 1112 14 2 Stellar Group 975 47 3 ООО «Алвиса» 699 27 4 Группа Ladoga 696 81 5 ООО «Инвестпартнер» 285 -31 6 ВКЗ «Альянс-1892» 206 -3 7 ЦПИ «Ариант» 175 13 8 ООО «Кузнецкий ЛВЗ» 145 560 9 ООО «Коломенский ВКЗ» 83 -7 10 ОАО «Жемчужина Ставрополья» 69 213,6