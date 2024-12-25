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Коммерсантъ FM
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Топ-10 производителей виски в России за январь—ноябрь 2024 года

Место Компания Объем производства (тыс. дал) Изменение год к году (%)
1 Novabev Group 1112 14
2 Stellar Group 975 47
3 ООО «Алвиса» 699 27
4 Группа Ladoga 696 81
5 ООО «Инвестпартнер» 285 -31
6 ВКЗ «Альянс-1892» 206 -3
7 ЦПИ «Ариант» 175 13
8 ООО «Кузнецкий ЛВЗ» 145 560
9 ООО «Коломенский ВКЗ» 83 -7
10 ОАО «Жемчужина Ставрополья» 69 213,6

Источник: данные участников рынка, подсчеты “Ъ”.

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