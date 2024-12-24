Кардиохирург из Москвы получил срок за донаты экстремистскому и запрещенному ФБК

Перовский суд Москвы приговорил кардиохирурга Ивана Тищенко к четырем годам колонии общего режима за финансирование экстремистской деятельности ( ч. 1 ст. 282.3 УК), сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. Дело против хирурга было возбуждено из-за его пожертвований «Фонду борьбы с коррупцией» (ФБК, ликвидированный иноагент, организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена).

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Его адвокат Наталья Тихонова рассказала, что Иван Тищенко оформил подписку для перечисления донатов еще до признания организации экстремистской и забыл отписаться. Защита намерена обжаловать приговор.

«Это слишком суровое наказание для человека, который спас тысячи человеческих жизней за свою практику и уж совершенно точно не имел никаких намерений к причинению опасности конституционному строю России»,— сообщила госпожа Тихонова в беседе с РБК.

14 ноября Росфинмониторинг внес Ивана Тищенко в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.